قبل قرعة البطولة.. نجوم كرة القدم العربية يؤكدون على أهمية كأس العرب

وقبيل استضافة الحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية (الدوحة) قرعة بطولة كأس العرب الثلاثاء المقبل، تحدث عدد من نجوم الكرة العربية، سفراء برنامج إرث قطر، عن أهمية استضافة قطر للبطولة ضمن استعداداتها لتنظيم الحدث الرياضي الأبرز كأس العالم نهاية العام المقبل.

وقال نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق، وائل جمعة، الذي يعد أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم الأفريقية، إن كأس العرب فرصة قيمة أمام فرق العمل القائمة على تنظيم مونديال قطر 2022 للوقوف على جاهزية ملاعب البطولة، ومرافق البنية التحتية المرتبطة بها.

وأضاف "ستمثل بطولة كأس العرب بالنسبة للمنتخبات العربية من القارة الأفريقية فرصة ذهبية ضمن مشوار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا أوائل العام المقبل، كما أن المنتخبات العربية الآسيوية، التي ستكون حينها قد انتهت من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، ستستفيد من كأس العرب في تحضير منتخباتها للحدث العالمي المرتقب على أرض قطر".

وائل جمعة أكد أن كأس العرب سيكون فرصة جيدة للمنتخبات العربية التي تستعد للبطولات المقبلة (الجزيرة)

وألقى جمعة الضوء على الدور المهم لبطولة كأس العرب في توحيد المشجعين والمنتخبات من كافة أنحاء الوطن العربي، وهو ما لم تستطع القيام به أي مسابقة أخرى في كرة القدم على هذا المستوى في الماضي القريب.

من جانبه، توقّع النجم القطري خالد سلمان، الذي سجّل ثلاثية لمنتخب بلاده أمام البرازيل في بطولة العالم للشباب 1981، أن تشهد بطولة كأس العرب مواجهات مميزة بين المنتخبات العربية.

وقال سلمان "سيشارك في كأس العرب أبطال قارتي آسيا وأفريقيا، ومنتخبات أخرى سبق لها التتويج بلقب إحدى البطولتين القاريتين، إضافة إلى فرق أخرى تقدم أداء رائعا في الوقت الحالي، ما يؤكد أن قطر ستشهد نهاية العام الجاري منافسات مثيرة تعكس إمكانات المنتخبات العربية في أفضل صورة".

وأشار نجم كرة القدم القطري السابق، إبراهيم خلفان، الذي شارك مع منتخب قطر في 90 مباراة، وكان ضمن صفوف العنابي، الذي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1984 بالولايات المتحدة، إلى أن بطولة كأس العرب سيبدأ معها عام كروي تاريخي سيُختتم باستضافة مونديال قطر 2022، وقال "يقف المنتخب القطري على مشارف شهور مهمة خلال هذا العام، إذ سيواصل المشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، إضافة إلى مشاركته في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2021".

إبراهيم خلفان تحدث عن استفادة منتخب قطر من مشاركاته المختلفة للتحضير بشكل مثالي لمونديال 2022 (الجزيرة)

وأكد خلفان أن حضور منتخب قطر في المشهد الرياضي الإقليمي والدولي سيسهم في تحسين أداء الفريق وتطوير مهارات اللاعبين استعدادا للمونديال، مشيرا إلى أن مشاركة المنتخب القطري في منافسات كأس العرب، تأتي ضمن خطة أعدها الاتحاد القطري لكرة القدم لإعداد الفريق لخوض منافسات المونديال الكروي المرتقب على أرضه العام المقبل.

وسيشارك منتخب قطر في منافسات كأس العرب بطلا لكأس آسيا بعد انتزاعه اللقب القاري في 2019 عن جدارة وبدون هزيمة. وقد نجح العنابي في مشواره نحو اللقب في الفوز على 3 من المنتخبات التي شاركت في مونديال 2018؛ وهي السعودية، وكوريا الجنوبية، ثم اليابان في نهائي البطولة.

وأكد نجم منتخب قطر السابق، عادل خميس، الذي يعد أول لاعب قطري يلعب في الخارج ضمن صفوف نادي القادسية الكويتي أواخر التسعينيات، أن خوض العنابي منافسات بطولة كأس العرب كبطل للقارة الآسيوية سيعزز من ثقة اللاعبين بأدائهم، وقال "على الرغم من تميّز الكثير من المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب بلاعبين يشاركون في أفضل أندية العالم؛ إلا أني على يقين بأن المنتخب القطري سيمثل خصما قويا يصعب التغلّب عليه".

وأشار مبارك مصطفى نجم منتخب قطر السابق، والذي فاز مع العنابي بلقب بطولة كأس الخليج العربي مرتين، إلى أن أداء المنتخبات العربية قد شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة، ويتجلى ذلك في تأهل 4 منتخبات عربية لمنافسات بطولة كأس العالم في روسيا عام 2018. وأعرب مصطفى، الذي تولى في السابق تدريب المنتخب القطري، عن تطلعه لمنافسات بطولة كأس العرب، واصفا إياها بالفرصة القيمة التي ستسهم في تعريف العالم بالمواهب، التي تحفل بها كرة القدم العربية.

ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخبا من العالم العربي، وتقام مبارياتها في 6 من ملاعب مونديال قطر 2022، وستعد البطولة فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق، قبيل تنظيم قطر النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي.