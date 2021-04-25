البث الحي
كرة قدم

شاهد.. مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة ويعادل إنجاز ليفربول

مانشستر سيتي توج بكأس الرابطة للمرة الثامنة في تاريخه (رويترز)
مانشستر سيتي توج بكأس الرابطة للمرة الثامنة في تاريخه (رويترز)
25/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202108:55 PM (مكة المكرمة)

توّج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه الثمين 1-صفر على توتنهام اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي العريق في لندن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وانتظر المشجعون حتى الدقيقة 82 ليأتي هدف المباراة الوحيد بعد رأسية من إيمريك لابورت.

وعادل مانشستر سيتي بهذا رقمين قياسيين في البطولة حيث اقتسم مع ليفربول صدارة أكثر الفرق تتويجا بلقب هذه البطولة، كما أصبح ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوّج بلقب البطولة في 4 نسخ متتالية.

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب 4 مرات متتالية، وكان ذلك من موسم 1980-1981 إلى موسم 1983-1984، قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي اليوم بإحراز اللقب للموسم الرابع على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ البطولة.

وفي المقابل، تجمّد رصيد توتنهام عند 4 ألقاب كان أحدثها في موسم 2007-2008.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

مستعينا بعلم الصواريخ.. مانشستر سيتي يعين 3 علماء فيزياء لمساعدة غوارديولا

تحت عنوان “إنه علم الصواريخ”، كشف تقرير بريطاني عن تعيين نادي مانشستر سيتي 3 علماء من المتخصصين في الفيزياء الفلكية، لمعاونة الجهاز الفني للفريق الذي يسعى للتتويج بلقب البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.

المزيد من كرة قدم

رحيل رونالدو عن ريال مدريد.. هل هو أسوأ قرار فردي في تاريخ كرة القدم؟

رونالدو من منتهى النجاح مع ريال مدريد (يمين) إلى الفشل الذريع مع يوفنتوس (رويترز)

بيريز يعرف شعوري تجاه دوري السوبر.. زيدان: من العبث التفكير في استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال

زيدان: الأمر الوحيد المهم لنا هو ما يحدث على أرض الملعب (رويترز)

لماذا يخفي اللاعبون أفواههم أثناء الكلام في الملاعب؟

فودين (يمين) نجم مانشستر سيتي يتحدث مع هالاند هداف دورتموند بعد مباراتهما بربع نهائي أبطال أوروبا (رويترز)

مكافأة لهما على موهبتهما وإنجازاتهما.. شيرر وهنري أول المنضمين لقاعة مشاهير البريميرليغ

هنري (يمين) هداف التاريخي لأرسنال برصيد 175 هدفا وشيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تسونامي الموت.. كيف تحوَّلت الهند إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا؟

أطعمة معززة للطاقة تجعلك نشيطا في رمضان.. فقط جرّب تغيير عاداتك

قد تتجنب الشعور بالتعب خلال ساعات النهار باختيار الأطعمة المعززة للطاقة (شترستوك)

عقاران واعدان لكورونا يؤخذان عن طريق الفم.. ما هما؟ وكيف يعملان؟

على مقدمتها قبة الصخرة.. سيارة “القدس رايز” الكهربائية تنطلق من لبنان

سيارة "القدس رايز" ظهرت أمام عدسات الكاميرات في حفل الإطلاق بمنطقة خلدة جنوبي بيروت (مواقع التواصل)