شاهد.. مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة ويعادل إنجاز ليفربول

توّج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه الثمين 1-صفر على توتنهام اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي العريق في لندن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وانتظر المشجعون حتى الدقيقة 82 ليأتي هدف المباراة الوحيد بعد رأسية من إيمريك لابورت.

وعادل مانشستر سيتي بهذا رقمين قياسيين في البطولة حيث اقتسم مع ليفربول صدارة أكثر الفرق تتويجا بلقب هذه البطولة، كما أصبح ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوّج بلقب البطولة في 4 نسخ متتالية.

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب 4 مرات متتالية، وكان ذلك من موسم 1980-1981 إلى موسم 1983-1984، قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي اليوم بإحراز اللقب للموسم الرابع على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ البطولة.

وفي المقابل، تجمّد رصيد توتنهام عند 4 ألقاب كان أحدثها في موسم 2007-2008.