شاهد.. ثنائية غريزمان تقرّب برشلونة من صدارة الدوري الإسباني

قادت ثنائية من الفرنسي أنطوان غريزمان فريق برشلونة للفوز 2-1 على مضيفه فياريال اليوم الأحد ليستمر في مطاردة أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح المهاجم النيجيري صمويل تشوكويزي التقدم لفياريال في الدقيقة 27، لكن غريزمان عادل النتيجة في الدقيقة التالية قبل أن يستغل خطأ دفاعيا ليضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة 35.

#فياريال_برشلونة ⚽️🔥 ⚽️🥅 فرحة تشوكويزي بالهدف الأول لم تكتمل … غريزمان يشعل اللقاء بهدف التعادل لبرشلونة ثم يقلب النتيجة بأقل من 10 دقائق#الدوري_الاسباني #LaLiga pic.twitter.com/rYA3pOzrrD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2021

وضغط فياريال على برشلونة في الشوط الثاني لكنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 عقب حصول مانو تريجيروس على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف على ليونيل ميسي.

#فياريال_برشلونة ⚽️🔥 🟥 فياريال سيكمل اللقاء بـ10 لاعبين عقب طرد تريغيروس بعد تدخله القوي على ليونيل ميسي 🤔 كيف سيكون الربع ساعة الأخير من عمر اللقاء؟#الدوري_الاسباني #LaLiga pic.twitter.com/Khj7Zsy37b — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2021

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة صاحب المركز الثالث رصيده إلى 71 نقطة من 32 مباراة، متساويا مع ريال مدريد الثاني الذي خاض 33 مباراة، في حين يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي خاض 32 مباراة أيضا ويواجه أتليتيك بيلباو في وقت لاحق اليوم الأحد.