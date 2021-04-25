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شاهد.. ثنائية غريزمان تقرّب برشلونة من صدارة الدوري الإسباني

غريزمان سجل ثنائية ومنح برشلونة فوزا ثمينا (غيتي)
غريزمان سجل ثنائية ومنح برشلونة فوزا ثمينا (غيتي)
25/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202107:30 PM (مكة المكرمة)

قادت ثنائية من الفرنسي أنطوان غريزمان فريق برشلونة للفوز 2-1 على مضيفه فياريال اليوم الأحد ليستمر في مطاردة أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح المهاجم النيجيري صمويل تشوكويزي التقدم لفياريال في الدقيقة 27، لكن غريزمان عادل النتيجة في الدقيقة التالية قبل أن يستغل خطأ دفاعيا ليضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة 35.

وضغط فياريال على برشلونة في الشوط الثاني لكنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 عقب حصول مانو تريجيروس على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف على ليونيل ميسي.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة صاحب المركز الثالث رصيده إلى 71 نقطة من 32 مباراة، متساويا مع ريال مدريد الثاني الذي خاض 33 مباراة، في حين يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي خاض 32 مباراة أيضا ويواجه أتليتيك بيلباو في وقت لاحق اليوم الأحد.

المصدر : رويترز

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في فوز برشلونة الخميس الماضي على خيتافي 5-2، احتسب الحكم ركلة جزاء للبرسا بالدقيقة الأخيرة من المباراة، فتركها ليونيل ميسي لزميله غريزمان رغم أن الأرجنتيني كان بإمكانه إضافة ثلاثية جديدة لرصيده.

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