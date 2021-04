بالفيديو.. عقدة بيتيس تعرقل ريال مدريد وسيميوني يقول إن أتلتيكو المرشح الأول للقب الليغا

واصل فريق ريال مدريد نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام ضيفه ريال بيتيس اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده نقطة واحدة ليصبح 71 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد و3 نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

