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بالفيديو.. عقدة بيتيس تعرقل ريال مدريد وسيميوني يقول إن أتلتيكو المرشح الأول للقب الليغا

تعادل ريال مدريد مع بيتيس قد يكلفه لقب الليغا هذا الموسم (رويترز)
تعادل ريال مدريد مع بيتيس قد يكلفه لقب الليغا هذا الموسم (رويترز)
24/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202112:52 AM (مكة المكرمة)

واصل فريق ريال مدريد نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام ضيفه ريال بيتيس اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده نقطة واحدة ليصبح 71 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد و3 نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

كما رفع ريال بيتيس رصيده بذلك إلى 50 نقطة في المركز السادس.

 

وباتت الفرصة متاحة بذلك أمام أتلتيكو مدريد لتعزيز موقعه في الصدارة والتقدم خطوة أخرى نحو انتزاع اللقب، وذلك من خلال الفوز في مباراته المقررة أمام أتلتيك بلباو غدا الأحد، كما يتطلع برشلونة إلى استغلال الفرصة عبر مباراته غدا أمام فياريال ليعادل رصيد الملكي.

واستمر إخفاق ريال مدريد في الفوز على ملعبه أمام ريال بيتيس، حيث كان آخر انتصار له بملعبه أمام ريال بيتيس في 2017، عندما تغلب عليه 2-1 في الدوري الإسباني.

وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم بذلك للمباراة الـ17 على التوالي في كل المسابقات، وكان التعادل هو الخامس على التوالي لريال بيتيس في الدوري.

ومن ناحية أخرى، أكد دييغو سيميوني مدرب المتصدر أتلتيكو مدريد، قبل مباراته مع أتلتيك بلباو، أن فريقه هو المرشح الأول للقب الليغا وقال "نحن نركز على مباراة تلو الأخرى، وما يشغلنا حاليا هو مواجهة بلباو. نركز فقط على هذه المباراة".

ويخوض أتلتيكو 3 مباريات قوية، مع بيلباو وإلتشي وأخيرا برشلونة منافسه على اللقب في كامب نو، وقد تلعب نتيجة هذه المواجهة دورا بارزا في تحديد بطل الليغا هذا الموسم.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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