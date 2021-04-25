بالفيديو.. عقدة بيتيس تعرقل ريال مدريد وسيميوني يقول إن أتلتيكو المرشح الأول للقب الليغا

بنبرة غاضبة علق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على فكرة استبعاد ناديه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب دوره القيادي في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.
واصل فريق ريال مدريد نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام ضيفه ريال بيتيس اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد رصيده نقطة واحدة ليصبح 71 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد و3 نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.
HIGHLIGHTS | @hazardeden10 returns as @realmadriden and @RealBetis_en share the points. ⚖️
📺 #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/aY8doutC22
— LaLiga English (@LaLigaEN) April 24, 2021
كما رفع ريال بيتيس رصيده بذلك إلى 50 نقطة في المركز السادس.
"رودريغو" كاد أن يفتتح التسجيل لـ"ريال مدريد" #RealMadridRealBetis #LaLigaSantander pic.twitter.com/tMtyo8tyk0
— LaLiga (@LaLigaArab) April 24, 2021
وباتت الفرصة متاحة بذلك أمام أتلتيكو مدريد لتعزيز موقعه في الصدارة والتقدم خطوة أخرى نحو انتزاع اللقب، وذلك من خلال الفوز في مباراته المقررة أمام أتلتيك بلباو غدا الأحد، كما يتطلع برشلونة إلى استغلال الفرصة عبر مباراته غدا أمام فياريال ليعادل رصيد الملكي.
KB9 with the footwork. 💯#RealMadridRealBetis pic.twitter.com/UiqgrOl0ME
— LaLiga English (@LaLigaEN) April 24, 2021
واستمر إخفاق ريال مدريد في الفوز على ملعبه أمام ريال بيتيس، حيث كان آخر انتصار له بملعبه أمام ريال بيتيس في 2017، عندما تغلب عليه 2-1 في الدوري الإسباني.
Simply @lukamodric10… 🪄#RealMadridRealBetis pic.twitter.com/WrpC0746GA
— LaLiga English (@LaLigaEN) April 24, 2021
وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم بذلك للمباراة الـ17 على التوالي في كل المسابقات، وكان التعادل هو الخامس على التوالي لريال بيتيس في الدوري.
ومن ناحية أخرى، أكد دييغو سيميوني مدرب المتصدر أتلتيكو مدريد، قبل مباراته مع أتلتيك بلباو، أن فريقه هو المرشح الأول للقب الليغا وقال "نحن نركز على مباراة تلو الأخرى، وما يشغلنا حاليا هو مواجهة بلباو. نركز فقط على هذه المباراة".
ويخوض أتلتيكو 3 مباريات قوية، مع بيلباو وإلتشي وأخيرا برشلونة منافسه على اللقب في كامب نو، وقد تلعب نتيجة هذه المواجهة دورا بارزا في تحديد بطل الليغا هذا الموسم.