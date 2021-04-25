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حدث طريف.. حكم يعيد اللاعبين ويطلب استئناف اللعب بعد إطلاق صافرة النهاية

الحكم بنغوتشيا يتحدث إلى لاعبين من غرناطة (غيتي)
الحكم بنغوتشيا يتحدث إلى لاعبين من غرناطة (غيتي)
25/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202111:51 PM (مكة المكرمة)

شهدت المباراة التي جمعت نادي إشبيلية وغرناطة -ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني اليوم الأحد- حادثة طريفة كان بطلها الحكم دي بورغوس بنغوتشيا.

وحافظ إشبيلية على سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني وحقق فوزه الخامس على التوالي، عقب تغلبه 2-1 على ضيفه غرناطة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز الثامن.

وكان الحكم بنغوتشيا بطل المباراة، حين قرر إعادة اللاعبين إلى أرضية الملعب بعد لحظات من إطلاق صافرة نهاية المباراة.

واحتسب الحكم 4 دقائق من الوقت بدل الضائع، ولكنه أطلق صافرة نهاية المباراة بعد مرور 3 دقائق فقط، وأمام الاحتجاجات الكبيرة للاعبي غرناطة، قرر إعادة اللاعبين إلى الميدان من أجل استكمال الدقيقة المتبقية.

 

 

وقال لاعب إشبيلية لوكاس أوكامبوس إن الحكم برر هذا الخطأ بأن ساعته توقفت عن العمل ولم يدرك أن الوقت لم ينته بعد.

وكان بعض اللاعبين من إشبيلية قد خلعوا قمصانهم وأحذيتهم، واضطروا إلى إعادة ارتداء زيهم والعودة للملعب من أجل استكمال المباراة التي لم تتغير نتيجتها خلال الدقيقة التي لُعبت بقرار من الحكم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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