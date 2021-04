حدث طريف.. حكم يعيد اللاعبين ويطلب استئناف اللعب بعد إطلاق صافرة النهاية

شهدت المباراة التي جمعت نادي إشبيلية وغرناطة -ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني اليوم الأحد- حادثة طريفة كان بطلها الحكم دي بورغوس بنغوتشيا.

وحافظ إشبيلية على سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني وحقق فوزه الخامس على التوالي، عقب تغلبه 2-1 على ضيفه غرناطة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز الثامن.

وكان الحكم بنغوتشيا بطل المباراة، حين قرر إعادة اللاعبين إلى أرضية الملعب بعد لحظات من إطلاق صافرة نهاية المباراة.

واحتسب الحكم 4 دقائق من الوقت بدل الضائع، ولكنه أطلق صافرة نهاية المباراة بعد مرور 3 دقائق فقط، وأمام الاحتجاجات الكبيرة للاعبي غرناطة، قرر إعادة اللاعبين إلى الميدان من أجل استكمال الدقيقة المتبقية.

