بعد تعثره أمام بيتيس في الليغا.. زيدان لم يرفع الراية البيضاء بعد

اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فريقه افتقر للمسة الحاسمة خلال التعادل دون أهداف مع ريال بيتيس، ليتعرض لضربة جديدة في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وكما حدث في الجولة الماضية عندما تعادل دون أهداف أمام خيتافي، ظهر ريال بلا أنياب هجومية واقترب من التسجيل عندما أرسل البرازيلي رودريغو كرة عرضية اصطدمت بالعارضة.

وقال زيدان للصحفيين "كنا نفتقد الكثير من الأشياء في الجانب الهجومي اليوم (أمس). فقدنا الكرة كثيرا ولم نملك اللمسة الحاسمة. ظهرنا بشكل جيد في الجانب الدفاعي لكننا أهدرنا نقطتين".

وأصبح ريال على بعد نقطة واحدة من أتلتيكو مدريد المتصدر منذ أسبوعين عندما تفوق 2-1 على برشلونة، لكنه قد يتأخر بـ 5 نقاط على جاره بالمدينة إذا فاز على أتلتيك بلباو اليوم.

ورغم ذلك رفض زيدان أن يكون ريال قد فقد الزخم في الصراع الرباعي على اللقب، حيث يمتلك برشلونة وإشبيلية الفرصة للحاق بأتلتيكو.

وأضاف زيدان "يتبقى 5 جولات مما يعني أن الطريق لا يزال طويلا. نحن سنواصل القتال. الدوري لم يُحسم الليلة ولا يزال ينبغي على باقي الفرق أن تلعب".

ويستضيف "الملكي" منافسه تشلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم، وقد تلقى دفعة بعودة إيدين هازارد من الإصابة وظهوره بشكل قوي عند المشاركة كبديل في مباراة أمس.

وأكد زيدان أنه يأمل في عودة فيرلان ميندي ولاعب الوسط توني كروس في الوقت المناسب قبل مواجهة تشلسي، وقال "نحن سعداء جدا بمتابعة عودة إيدن مجددا. إنه لاعب يستطيع أن يقدم لنا الكثير وظهر بشكل جيد جدا".