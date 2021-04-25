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بسبب العنصرية.. كرة القدم الإنجليزية تقاطع مواقع التواصل

ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز: السلوك العنصري غير مقبول بأي شكل من الأشكال (غيتي)
ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز: السلوك العنصري غير مقبول بأي شكل من الأشكال (غيتي)
25/4/2021

أعلنت أكبر المنظمات والهيئات التي تنظم كرة القدم الإنجليزية -بما في ذلك اتحاد كرة القدم ورابطة أندية الدوري الإنجليزي- مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب حوادث الانتهاكات العنصرية الأخيرة التي استهدفت اللاعبين عبر الإنترنت.

وأكدت الهيئات المنظمة لكرة القدم في بيان إن مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي ستستمر من الساعة 3 مساءً (1400 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة المقبل حتى 11:59 مساءً (22:59 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين 3 من الشهر المقبل، ردًا على "الانتهاكات التمييزية المستمرة والمتتالية التي تعرض لها اللاعبون والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بكرة القدم عبر الإنترنت".

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، إن "السلوك العنصري غير مقبول بأي شكل من الأشكال والانتهاكات المروعة التي توجه إلى اللاعبين عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن السماح لها بالاستمرار".

وتعرض لاعبون من الأندية الإنجليزية بما في ذلك ماركوس راشفورد وساديو ماني مؤخرا لهجمات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر : وكالات

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