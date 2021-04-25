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جماهير مانشستر يونايتد لملاك الفريق: ارحلوا

أسرة غليزر الأميركية اشترت مان يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني عام 2005 ولا تزال تملك حصة الأغلبية بأسهمه (رويترز)
أسرة غليزر الأميركية اشترت مان يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني عام 2005 ولا تزال تملك حصة الأغلبية بأسهمه (رويترز)
25/4/2021

قالت وسائل إعلام بريطانية إن مئات من مشجعي مانشستر يونايتد تجمعوا أمام ملعب "أولد ترافورد" أمس السبت للاحتجاج على أسرة "غليزر" التي تملك النادي بعد المشاركة في إعلان إطلاق دوري السوبر الأوروبي المثير للجدل.

وكان يونايتد ضمن 6 أندية إنجليزية شاركت مع 6 أندية أخرى في طرح فكرة الدوري الجديد المنافس لدوري أبطال أوروبا قبل أن ينسحب من المجموعة الثلاثاء الماضي تحت وطأة موجة كبيرة من الاحتجاجات والغضب عمّت الجمهور واللاعبين والحكومة البريطانية.

وكانت أسرة غليزر الأميركية اشترت النادي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (مليار و100 مليون دولار) عام 2005، ولا تزال تملك حصة الأغلبية في أسهمه.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" (Manchester Evening News) إن المحتجين تجمعوا أمام النادي وأطلقوا ألعابا نارية باللونين الأصفر والأخضر تميز الاحتجاجات على أسرة "غليزر".

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) التلفزيونية إن المشجعين الغاضبين رفعوا لافتات تطالب برحيل الأسرة الأميركية.

ويوم الثلاثاء الماضي قال إيد وودوارد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، الذي كان له دور بارز في إعلان دوري السوبر، إنه سيستقيل من منصبه نهاية 2021.

وقبل مباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي أمس تجمع نحو 150 من مشجعي بطل إنجلترا للاحتجاج مع أن الأميركي جون هنري مالك النادي اعتذر عن المشاركة في إطلاق دوري السوبر.

ويحتل "الشياطين الحمر" المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز الـ20، وسيحل ضيفا على ليدز يونايتد في وقت لاحق من اليوم الأحد.

المصدر : وكالات

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