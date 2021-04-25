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الإسباني إيميري مدرب فياريال.. تاريخ كارثي في مواجهة برشلونة

إيميري فاز مرتين فقط على برشلونة في 26 مواجهة (غيتي)
إيميري فاز مرتين فقط على برشلونة في 26 مواجهة (غيتي)
25/4/2021

للإسباني أوناي إيميري مدرب فياريال ما يقلق بشأنه عندما يستضيف فريقه، الليلة، برشلونة بالدوري الإسباني لكرة القدم على ملعبه " لا سيراميكا".

وواجه إيميري، المدرب السابق لألميريا وفالنسيا وإشبيلية وسبارتاك موسكو وأرسنال وباريس سان جيرمان، برشلونة في 26 مباراة وحقق فوزين فقط.

وخسر في 18 مباراة وتعادل في 6، الأمر الذي دفعه للإقرار أن أرقامه "ليست جيدة" منذ أن درب ألميريا وحتى الآن "أمام فريق عظيم كبرشلونة".

وكمدرب لإشبيلية، خسر إيميري أمام برشلونة، نهائي كأس الملك موسم 2015-2016 ونهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2015. أما أقسى خسارة تعرض لها فكانت "الريمونتادا" الشهيرة حينما قلب البرسا تأخره ذهابا برباعية نظيفة إلى فوز 6-1 في الإياب "في الكامب نو" في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2017.

وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، فعلى إيميري -إذا كان يريد الفوز على البرسا الليلة- تطوير مستوى لاعبي "الغواصات الصفراء" على أرضهم لأن الفريق فاز مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات على أرضه.

المصدر : ماركا

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