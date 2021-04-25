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أبطال آسيا.. هزيمة ثقيلة للهلال أمام فريق مغمور والأهلي يلاحق الدحيل

الاستقلال أشعل المنافسة بعد فوزه على الهلال (مواقع التواصل)
الاستقلال أشعل المنافسة بعد فوزه على الهلال (مواقع التواصل)
24/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202102:25 AM (مكة المكرمة)

تعرض الهلال السعودي لهزيمة ثقيلة 4-1 أمام استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان المغمور مساء السبت، ليهدر فرصة الابتعاد بصدارة المجموعة الأولى في أكبر مفاجآت دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأشعل شباب الأهلي الإماراتي الصراع في المجموعة بفوزه 3-1 على أيه جي إم كيه الأوزبكي ليحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال هذا العام.

وتقدم الهلال، بطل آسيا 2019، عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميس في الدقيقة 24 وبدا في طريقه لتكرار انتصاره على بطل طاجيكستان 3-1 الأسبوع الماضي، لكن الاستقلال رد بقوة.

وعادل مانو شهر جليلوف النتيجة في الدقيقة 39 وأنهى بطل طاجيكستان الشوط الأول متقدما 2-1 عندما أضاف جليلوف هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 44.

وعزز الاستقلال تفوقه بعد ثنائية سريعة من مانو شهر سفاروف في بداية الشوط الثاني، ليحقق بطل طاجيكستان انتصاره الثاني في 4 مباريات بالمجموعة الأولى.

وبدأ شباب الأهلي مباراته ضد أيه.جي.إم.كيه بقوة وتقدم بهدفين في أول 11 دقيقة عن طريق حارب عبد الله والبرازيلي كارلوس إدواردو.

وقلص الفريق الأوزبكي الفارق في الدقيقة 14 عبر شوهروه جادويف، لكن أحمد العطاس أعاد الفارق إلى هدفين لصالح الفريق الإماراتي بالهدف الثالث عقب مرور نصف ساعة من زمن اللقاء.

ويتقاسم الآن الاستقلال والهلال صدارة المجموعة ولكل منهما 7 نقاط من 4 مباريات، يليهما شباب الأهلي وأيه.جي.إم.كيه ولكل منهما 4 نقاط.

وفي الجولة قبل الأخيرة من المباريات يوم الثلاثاء القادم، يلتقي شباب الأهلي مع الاستقلال بينما يلعب الهلال ضد أيه.جي.إم.كيه.

وفي المجموعة الثالثة، فاز الأهلي السعودي 2-1 على الشرطة العراقي، ليحقق بذلك فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الثالثة ويرفع رصيده إلى 7 نقاط.

وتعادل الدحيل القطري مع الاستقلال الإيراني 2-2 ليؤكد صدارته للمجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن والأهلي السعودي صاحب المركز الثاني، ليشتعل الصراع في المجموعة أيضا.

وأقيمت المباريات في العاصمة السعودية الرياض، وهي واحدة من 4 أماكن تستضيف مباريات 5 مجموعات بمنطقة الغرب، إذ تقام المنافسات في بيئة معزولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتستضيف الرياض مجموعتين بينما تستقبل كل من جدة والشارقة بالإمارات وجوا بالهند مجموعة واحدة بالمسابقة التي توسعت لتضم 40 فريقا بدلا من 32.

وانقسمت الأندية إلى 10 مجموعات منها 5 في الشرق و5 في الغرب وستبدأ مباريات منطقة الشرق في يونيو/حزيران.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى دور الـ16 برفقة أفضل 6 فرق تحتل المركز الثاني بواقع 3 من الشرق و3 من الغرب.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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