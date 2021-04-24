بالفيديو.. مبابي يقود سان جيرمان لارتقاء صدارة الدوري الفرنسي

نستعرض بهذا التقرير بعضا من أفضل العروض الفردية التي شهدتها البطولة بالسنوات الأخيرة. لكن ما فشلنا فيه هو ترتيبها من الأفضل للأسوأ لأن جميعها رائع، جميعها مؤثر، بخلاف كونها جرت بسياقات وظروف متباينة.
قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان إلى ارتقاء صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميتز 3-1 اليوم السبت في الجولة الـ34.
وتقدم كيليان مبابي بهدف مبكر لسان جيرمان بعد مضي 4 دقائق من بداية المباراة.
#ميتز_باريس ⚽️🔥
⚽️🥅 كيليان مبابي من أول فرصة وأول هجمة يفتتح التسجيل بهدف في الدقيقة الرابعة#الدوري_الفرنسي #Ligue1 | #FCMPSG pic.twitter.com/gnOGb5mAfn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 24, 2021
لكن بعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني أدرك فابيان كونتونز التعادل لميتز.
⚽️🥅 على طريقة "بانينكا" إيكاردي بكل هدوء يعزز تقدم الباريسيين بهدف ثالث#الدوري_الفرنسي | #ميتز_باريس#Ligue1 | #FCMPSG pic.twitter.com/dNps9t1MQq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 24, 2021
وعاد مبابي وسجل الهدف الثاني له ولسان جيرمان في الدقيقة الـ59، ثم أحرز الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثالث لسان جيرمان من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة متفوقا بنقطتين فقط على أقرب ملاحقيه ليل صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أقل.
وفي مباراة أخرى، قلب ستاد بريست تأخره بهدف أمام مضيفه سانت إتيان إلى فوز 2-1.
وتقدم سانت إتيان بهدف سجله وهبي الخزري في الدقيقة الـ11، وتعادل ستاد بريست بهدف سجله جايتان كاربونير في الدقيقة الـ66، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف الفوز في الدقيقة الـ79.
ورفع ستاد بريست رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13، وتوقف رصيد سانت إتيان عند 39 نقطة في المركز الـ14.