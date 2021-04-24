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بالفيديو.. مبابي يقود سان جيرمان لارتقاء صدارة الدوري الفرنسي

مبابي يقود إحدى هجمات سان جيرمان على مرمى ميتز (رويترز)
مبابي يقود إحدى هجمات سان جيرمان على مرمى ميتز (رويترز)
24/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202108:19 PM (مكة المكرمة)

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان إلى ارتقاء صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميتز 3-1 اليوم السبت في الجولة الـ34.

وتقدم كيليان مبابي بهدف مبكر لسان جيرمان بعد مضي 4 دقائق من بداية المباراة.

لكن بعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني أدرك فابيان كونتونز التعادل لميتز.

وعاد مبابي وسجل الهدف الثاني له ولسان جيرمان في الدقيقة الـ59، ثم أحرز الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثالث لسان جيرمان من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة متفوقا بنقطتين فقط على أقرب ملاحقيه ليل صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أقل.

وفي مباراة أخرى، قلب ستاد بريست تأخره بهدف أمام مضيفه سانت إتيان إلى فوز 2-1.

وتقدم سانت إتيان بهدف سجله وهبي الخزري في الدقيقة الـ11، وتعادل ستاد بريست بهدف سجله جايتان كاربونير في الدقيقة الـ66، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف الفوز في الدقيقة الـ79.

ورفع ستاد بريست رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13، وتوقف رصيد سانت إتيان عند 39 نقطة في المركز الـ14.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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