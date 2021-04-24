فينغر يحذر: إنهم يحلمون بتدمير البريميرليغ

أبدى أرسين فينغر المدرب الفرنسي السابق لنادي أرسنال استغرابه من انخراط عدد من الأندية الإنجليزية في مشروع دوري السوبر الأوروبي، وقال إن الجميع في أوروبا يحلمون بتدمير الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأوضح فينغر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أنه شعر بالحيرة من موقف الأندية الإنجليزية التي انضمت لمشروع دوري السوبر الأوروبي.

وقال "لقد ولد ميتا، منذ البداية لم أصدق أن دوري السوبر سينجح، الأكثر إثارة للدهشة في كل ذلك هو السلوك الإنجليزي، في أوروبا الجميع يحلم بتدمير الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن في إنجلترا نفعل ذلك بأنفسنا".

وأضاف المدرب -الذي أشرف على أرسنال لمدة 22 عاما- "لا أستطيع أن أفهم المنطق وراء هذه البطولة، إنجلترا صوتت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والآن يريدون الحصول على دوري ممتاز".

وأشار فينغر -الذي يشرف حاليا على برنامج لتطوير الكرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)- إلى أن نجاح الدوري الأوروبي الممتاز كان سيعني تدمير الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال "إنها فكرة سيئة، يجب أن تظل كرة القدم موحدة، فهذا أهم شيء".

وانسحبت أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول من مشروع الدوري الأوروبي الممتاز بعد أقل من 48 ساعة من الإعلان عن تأسيسه، وجاء ذلك بعد ضغوط من الإعلام والمشجعين والمسؤولين في الحكومة البريطانية.