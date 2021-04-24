البث الحي
كرة قدم

الشرطة أفرجت عنه بكفالة.. اتهام أسطورة مانشستر يونايتد بالاعتداء على سيدتين

غيغز خسر وظيفته كمدرب لمنتخب ويلز بسبب الاتهامات التي تلاحقه (غيتي)
غيغز خسر وظيفته كمدرب لمنتخب ويلز بسبب الاتهامات التي تلاحقه (غيتي)
23/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202112:07 AM (مكة المكرمة)

أعلنت شرطة مانشستر الكبرى ومدّعون اليوم الجمعة أن رايان غيغز نجم مانشستر يونايتد السابق واجه اتهامات بالاعتداء على سيدتين.

ويواجه غيغز (47 عاما) اتهاما بالاعتداء الجسدي على سيدة في الثلاثينيات من العمر وسيدة في العشرينيات، والسلوك القهري خلال الفترة بين 2017 و2020.

وحتى اليوم الجمعة كان غيغز مدربا لمنتخب ويلز لكرة القدم، لكن الاتحاد الوطني للعبة قال -بعد الإعلان عن هذه الاتهامات- إنه سيستبدله بروبرت بيدج في بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي غاب غيغز عن عدة مباريات دولية عقب مزاعم الاعتداء، وقد نفى هذه المزاعم آنذاك.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إنه "جرى الإفراج عنه (غيغز) بكفالة على أن يمثل أمام محكمة في مانشستر يوم 28 أبريل/نيسان الجاري".

وأكد غيغز في بيان أنه ليس مذنبا، وقال "أكن احتراما تاما للإجراءات القانونية، وأتفهم جدية المزاعم وسأتمسك بالبراءة أمام المحكمة وأتطلع لتبرئة اسمي".

وقال الاتحاد الويلزي للعبة إنه سيجتمع لمناقشة تأثير هذه التطورات على المنتخب.

وخاض غيغز 963 مباراة خلال 23 عاما مع مانشستر يونايتد في فترة اللعب، وهو رقم قياسي، وتوج بلقب الدوري الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا، مما وضعه بين أساطير النادي الإنجليزي العريق.

كما مثّل ويلز 64 مرة بين 1991 و2007 وتولى تدريب منتخب بلاده في 2018.

 

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أعظم 25 لاعبا في آخر 25 عاما

كثيرون يعتبرون أن النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هما أفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم وليس فقط في العقد الأخير، غير أن صحيفة بريطانية صنفت النجمين على أنهما الأفضل في آخر 25 عاما.

المزيد من كرة قدم

خسائر وفوائد.. ما التداعيات الاقتصادية لإخفاق دوري السوبر الانفصالي؟

على وقع احتجاجات ضد ملاك النادي.. أرسنال يخسر على ملعبه أمام إيفرتون

أرسنال أصبح بعيدا عن التأهل لأي بطولة أوروبية الموسم المقبل (غيتي)

أبطال آسيا.. النصر السعودي يهزم فولاد وينفرد بصدارة المجموعة الرابعة والسد القطري يرتقي الوصافة

السد القطري يفوز على الوحدات الأردني ويرتقي وصافة المجموعة (مواقع التواصل)

رئيس يويفا يهدد باستبعاد ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس من البطولات الأوروبية

سيفرين يتوعد الأندية الأربعة التي لم تنسحب من دوري السوبر (الأوروبية)
الأكثر قراءة

مئات الجرحى بمواجهات مع الاحتلال.. قصف إسرائيلي لمواقع بغزة وإطلاق صواريخ من القطاع وواشنطن "قلقة" والأردن يدين

جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين نددوا باعتداءات المستوطنين (رويترز)

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟

قرار جديد بشأن لقاح "جونسون آند جونسون".. مستويات "مروعة" بالهند وطوارئ باليابان وتوصيات جديدة بشأن اللقاحات