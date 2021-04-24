البث الحي
كرة قدم

على وقع احتجاجات ضد ملاك النادي.. أرسنال يخسر على ملعبه أمام إيفرتون

أرسنال أصبح بعيدا عن التأهل لأي بطولة أوروبية الموسم المقبل (غيتي)
أرسنال أصبح بعيدا عن التأهل لأي بطولة أوروبية الموسم المقبل (غيتي)
23/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202112:34 AM (مكة المكرمة)

سجل بيرند لينو حارس أرسنال هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح إيفرتون الفوز 1-صفر في مواجهتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على وقع احتجاجات خارج الملعب ضد ملاك النادي لمشاركتهم في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وحصد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 3 نقاط ثمينة في رحلة الصعود لمسابقة أوروبية، بينما تقلصت آمال أرسنال في تحقيق الهدف نفسه.

وأخطأ لينو في التعامل مع تمريرة ريتشارليسون العرضية المنخفضة في الدقيقة 76 متسببا في هدف اللقاء الوحيد، ليصعد إيفرتون للمركز الثامن برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول و3 نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع.

ويبقى أرسنال في المركز التاسع ولديه 46 نقطة.

وحملت لافتة داخل ملعب الإمارات عبارة "انتصار من أجل التناغم" بينما احتشد الآلاف من مشجعي أرسنال في الخارج للاحتجاج ضد ملاك النادي بعد مشاركتهم في خطة تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وكان غيلفي سيغوردسون قريبا من التسجيل لإيفرتون قبل نهاية الشوط الأول من ركلة حرة ارتدت من العارضة، بينما ألغى نظام حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لأرسنال في الشوط الثاني بداعي وجود تسلل على نيكولا بيبي خلال بناء الهجمة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

خسائر وفوائد.. ما التداعيات الاقتصادية لإخفاق دوري السوبر الانفصالي؟

الشرطة أفرجت عنه بكفالة.. اتهام أسطورة مانشستر يونايتد بالاعتداء على سيدتين

غيغز خسر وظيفته كمدرب لمنتخب ويلز بسبب الاتهامات التي تلاحقه (غيتي)

أبطال آسيا.. النصر السعودي يهزم فولاد وينفرد بصدارة المجموعة الرابعة والسد القطري يرتقي الوصافة

السد القطري يفوز على الوحدات الأردني ويرتقي وصافة المجموعة (مواقع التواصل)

رئيس يويفا يهدد باستبعاد ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس من البطولات الأوروبية

سيفرين يتوعد الأندية الأربعة التي لم تنسحب من دوري السوبر (الأوروبية)
الأكثر قراءة

مئات الجرحى بمواجهات مع الاحتلال.. قصف إسرائيلي لمواقع بغزة وإطلاق صواريخ من القطاع وواشنطن "قلقة" والأردن يدين

جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين نددوا باعتداءات المستوطنين (رويترز)

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟

قرار جديد بشأن لقاح "جونسون آند جونسون".. مستويات "مروعة" بالهند وطوارئ باليابان وتوصيات جديدة بشأن اللقاحات