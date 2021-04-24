على وقع احتجاجات ضد ملاك النادي.. أرسنال يخسر على ملعبه أمام إيفرتون

سجل بيرند لينو حارس أرسنال هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح إيفرتون الفوز 1-صفر في مواجهتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على وقع احتجاجات خارج الملعب ضد ملاك النادي لمشاركتهم في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وحصد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 3 نقاط ثمينة في رحلة الصعود لمسابقة أوروبية، بينما تقلصت آمال أرسنال في تحقيق الهدف نفسه.

وأخطأ لينو في التعامل مع تمريرة ريتشارليسون العرضية المنخفضة في الدقيقة 76 متسببا في هدف اللقاء الوحيد، ليصعد إيفرتون للمركز الثامن برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول و3 نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع.

ويبقى أرسنال في المركز التاسع ولديه 46 نقطة.

وحملت لافتة داخل ملعب الإمارات عبارة "انتصار من أجل التناغم" بينما احتشد الآلاف من مشجعي أرسنال في الخارج للاحتجاج ضد ملاك النادي بعد مشاركتهم في خطة تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وكان غيلفي سيغوردسون قريبا من التسجيل لإيفرتون قبل نهاية الشوط الأول من ركلة حرة ارتدت من العارضة، بينما ألغى نظام حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لأرسنال في الشوط الثاني بداعي وجود تسلل على نيكولا بيبي خلال بناء الهجمة.