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"رمضان مبارك".. أوزيل يوجّه نصيحة لمحبيه في شهر الصيام

أوزيل بملابس الإحرام عندما كان يؤدي العمرة (مواقع التواصل)
أوزيل بملابس الإحرام عندما كان يؤدي العمرة (مواقع التواصل)
24/4/2021

شارك النجم الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل عشاقه ومتابعيه بصورة له وهو يرتدي قميصا كُتب عليه "رمضان مبارك"، مع تقديم نصيحة إلى جماهيره بعد انقضاء الثلث الأول من شهر رمضان.

وعلّق أوزيل على الصورة التي نشرها على حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، قائلا: "لا يتوقع الله منا أبدا أن نكون كاملين في رمضان، لكنه يتوقع منا أن نستمر في المحاولة".

وتفاعل عدد من المغردين مع صورة لاعب فناربخشه التركي، مشيدين بمواقفه الداعمة دائما للإسلام، ودوره المميز في الحديث عن الدين الإسلامي والمسلمين، بينما حظيت صورته على موقع إنستغرام بأكثر من نصف مليون إعجاب.

وقال أحد المغردين إنه يحب أوزيل ويعتبره مع محمد أبو تريكة مثله الأعلى، وأشاد مغرد آخر بمواقف النجم الألماني قائلا: "صوتك مسموع دائما"، بينما هنأه ثالث بمناسبة شهر رمضان مشيرا إلى أن النجم الألماني اختار الطريق الصحيح".

 

المصدر : وكالة سند

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