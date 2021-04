"رمضان مبارك".. أوزيل يوجّه نصيحة لمحبيه في شهر الصيام

شارك النجم الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل عشاقه ومتابعيه بصورة له وهو يرتدي قميصا كُتب عليه "رمضان مبارك"، مع تقديم نصيحة إلى جماهيره بعد انقضاء الثلث الأول من شهر رمضان.

وعلّق أوزيل على الصورة التي نشرها على حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، قائلا: "لا يتوقع الله منا أبدا أن نكون كاملين في رمضان، لكنه يتوقع منا أن نستمر في المحاولة".

Allah never expects us to be perfect during Ramadan, but he expects us to keep trying. 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/04vOSl9P7w — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 23, 2021

وتفاعل عدد من المغردين مع صورة لاعب فناربخشه التركي، مشيدين بمواقفه الداعمة دائما للإسلام، ودوره المميز في الحديث عن الدين الإسلامي والمسلمين، بينما حظيت صورته على موقع إنستغرام بأكثر من نصف مليون إعجاب.

وقال أحد المغردين إنه يحب أوزيل ويعتبره مع محمد أبو تريكة مثله الأعلى، وأشاد مغرد آخر بمواقف النجم الألماني قائلا: "صوتك مسموع دائما"، بينما هنأه ثالث بمناسبة شهر رمضان مشيرا إلى أن النجم الألماني اختار الطريق الصحيح".

