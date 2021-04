صلاح يسجل رقما قياسيا.. تشلسي يعزز موقعه في المربع الذهبي وكلوب يتحسر على ضياع فرص ليفربول

أنهى تيمو فيرنر صيامه عن التهديف في الوقت المناسب، ليقود تشلسي لانتصار ثمين 1-صفر على ويستهام يونايتد، في الصراع على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وخاض اللاعب الألماني 14 مباراة بدون أن يهز الشباك مع ناديه ومنتخب بلاده؛ لكنه كان حاسما قبل الاستراحة، ليخطف تشلسي نقاط المباراة كاملة على ملعب لندن.

بهذا الانتصار وسع فريق المدرب توماس توخيل صاحب المركز الرابع الفارق، الذي يفصله عن ويستهام الخامس، إلى 3 نقاط. وتجرع ويستهام هزيمتين متتاليتين لتتضاءل آماله في التأهل لدوري الأبطال.

That's 1⃣6⃣ clean sheets the boss has overseen with the Blues now! 👏 #WHUCHE pic.twitter.com/WsKrawAjLp

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2021