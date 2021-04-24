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صلاح يسجل رقما قياسيا.. تشلسي يعزز موقعه في المربع الذهبي وكلوب يتحسر على ضياع فرص ليفربول

صلاح (وسط) يسدد في مرمى نيوكاسل (غيتي)
صلاح (وسط) يسدد في مرمى نيوكاسل (غيتي)
24/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202110:12 PM (مكة المكرمة)

أنهى تيمو فيرنر صيامه عن التهديف في الوقت المناسب، ليقود تشلسي لانتصار ثمين 1-صفر على ويستهام يونايتد، في الصراع على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وخاض اللاعب الألماني 14 مباراة بدون أن يهز الشباك مع ناديه ومنتخب بلاده؛ لكنه كان حاسما قبل الاستراحة، ليخطف تشلسي نقاط المباراة كاملة على ملعب لندن.

بهذا الانتصار وسع فريق المدرب توماس توخيل صاحب المركز الرابع الفارق، الذي يفصله عن ويستهام الخامس، إلى 3 نقاط. وتجرع ويستهام هزيمتين متتاليتين لتتضاءل آماله في التأهل لدوري الأبطال.

وتصدى أوكاش فابيانسكي حارس ويستهام للعديد من الفرص، بينما عانى فريقه من اختراق دفاع ضيفه تشلسي، الذي حافظ على شباكه نظيفة للمرة 16 في 21 مباراة تحت قيادة توخيل.

وطرد فابيان بالبوينا لاعب ويستهام قرب النهاية.

كلوب يتحسر

ومن ناحية أخرى، تحسر يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على الفرص التي أهدرها فريقه بعدما سجل البديل جو ويلوك هدفا متأخرا؛ ليفرض نيوكاسل يونايتد التعادل 1-1 على مضيفه، ويحرمه من انتصار كان في أمس الحاجة إليه مع سعيه لدخول المربع الذهبي للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وضع محمد صلاح ليفربول في المقدمة بعد 3 دقائق فقط؛ لكن حامل اللقب أهدر العديد من الفرص لزيادة الغلة، ودفع ثمنا غاليا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن سجل ويلوك هدف التعادل في آنفيلد.

وذكر نادي ليفربول عبر حسابه على تويتر أن صلاح أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخ النادي؛ ليحقق بذلك رقما قياسيا جديدا مع الريدز.

وقال كلوب لشبكة "بي تي سبورت" (BT SPORT) "أبقيناهم في المباراة، واستحقوا تسجيل هدف التعادل. سجلوا هدفا قبلها بواسطة كالوم ويلسون؛ لكن الحكم ألغاه، ولم نستفد من كل هذه الأمور. إنها نتيجة يصعب تقبلها".

وأضاف "لم نقاتل بالشكل المطلوب. استحوذنا على 70% من الكرة، وربما 80%، وصنعنا الكثير من الفرص، ولم نستفد منها جميعها، ولذا يتعين علينا القيام بالمزيد. لا نقوم بالأشياء على الوجه الأكمل حاليا".

وخسارة نقطتين جديدتين ضربة لآمال ليفربول في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، بعد أن قرر مسؤولوه الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي الانفصالي قبل أن تنهار الخطط الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال عن فرص ليفربول في التأهل لدوري الأبطال بعد هذا الأسبوع المضطرب، قال كلوب "إذا كنت تستحق ذلك فأنت تستحقه. اليوم لم نكن نستحق اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل. في 5 مباريات أخرى سنرى ما يمكننا القيام به".

المصدر : رويترز

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