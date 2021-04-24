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بيريز: دوري السوبر لم يمت ولا يمكن للفرق المشاركة الانسحاب

بيريز: قررنا الابتعاد بضعة أسابيع للتفكير في ضوء الغضب الذي صدر عن بعض الناس الذين يريدون الحفاظ على مصالحهم (رويترز)
بيريز: قررنا الابتعاد بضعة أسابيع للتفكير في ضوء الغضب الذي صدر عن بعض الناس الذين يريدون الحفاظ على مصالحهم (رويترز)
24/4/2021

قال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إنه لا يمكن للفرق الـ12 الموقعة على إعلان إطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم الانسحاب، لأن عقد البطولة ملزم، ووعد بعودة الدوري المثير للجدل من جديد في وقت لاحق.

وكان بيريز أحد الشخصيات المحورية في إطلاق المشروع يوم الأحد الماضي قبل أن تنهار الخطة في غضون أيام عقب انسحاب جميع الأندية الإنجليزية الستة المشاركة ثم انسحاب فرق أخرى بعد ذلك.

ولم ينسحب ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة من الخطة حتى الآن.

ونقلت صحيفة "أس" (AS) الرياضية الإسبانية عن بيريز قوله اليوم السبت إنه "لا داعي لشرح معنى العقد الملزم لكنه لا يحق لهذه الأندية الانسحاب. بعض هذه الأندية وبسبب الضغوط أعلنت انسحابها لكن هذا المشروع أو مشروعا آخر مشابها جدا سيمضي قدما، وكلي أمل أن يحدث هذا قريبا جدا".

وتلقى المشروع الجديد ضربة جديدة أمس الجمعة عندما أعلن بنك "جي بي مورغان" (JP Morgan) -الذي قدم 3.5 مليارات يورو لتمويل المشروع- أسفه على دعم الأندية التي أعلنت إطلاق الدوري. وقال ممثل للبنك "بالتأكيد أخطأنا في الحكم على رد الفعل على الخطة".

لكن بيريز أكد أن البنك مستمر في دعم الخطة، وقال "ليس صحيحا أنه انسحب بل تراجع بعض الوقت
للتفكير مثل الأندية الـ12. إذا تعين علينا إجراء تغييرات فسنفعل لكن دوري السوبر هو أفضل مشروع توصلنا إليه".

وأضاف "الشراكة لا تزال مستمرة وكذلك الأعضاء في دوري السوبر، والذي حدث هو الابتعاد بضعة أسابيع للتفكير في ضوء الغضب الذي صدر عن بعض الناس الذين يريدون الحفاظ على مصالحهم".

وأكد بيريز الحاجة إلى بطولة جديدة لمساعدة الأندية على تعويض خسائرها المالية بسبب تأثيرات جائحة "كوفيد-19" قائلا إن الأندية المؤسسة بلغت خسائرها الإجمالية في العام الماضي 650 مليون يورو، ويتوقع أن تبلغ هذا العام 2.5 مليار يورو.

وأشار إلى أنه غير مقتنع بخطة إصلاح دوري أبطال أوروبا التي يهدف الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) عن طريقها إلى توسيع البطولة لتشمل 36 فريقا بداية من 2024.

وقال إن "دوري السوبر هو أفضل مشروع ممكن لمساعدة كرة القدم على الخروج من الأزمة. تضررت كرة القدم بصورة خطرة وعلينا التأقلم مع هذه الحقبة التي نمر بها، وأعتقد أن إصلاح دوري الأبطال ليس الحل الأفضل كما أنه لا يمكننا الانتظار حتى 2024".

المصدر : رويترز

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