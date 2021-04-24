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بايرن ميونخ يخسر أمام ماينتس ويفرّط في أول فرصة لحسم لقب البوندسليغا

نتائج بايرن تتراجع منذ إصابة ليفاندوفسكي (رويترز)
نتائج بايرن تتراجع منذ إصابة ليفاندوفسكي (رويترز)
24/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202107:07 PM (مكة المكرمة)

فرّط بايرن ميونخ في أول فرصة لحسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام مضيفه ماينتس اليوم السبت، وسيتعين عليه الانتظار حتى مباراة لايبزيغ غدا الأحد لمعرفة ما إذا كان سيحسم لقبه الـ31 هذا الأسبوع.

وصعق جوناتان بوركاردت الفريق الزائر بعد 3 دقائق، عندما استدار عند حافة منطقة الجزاء ليسدد في الشباك، في بداية قوية من ماينتس الذي سدد مرتين في إطار المرمى في أول 18 دقيقة في ظل تفكك تام في دفاع بايرن.

وأحرز ماينتس المتألق، الذي لم يخسر في آخر 7 مباريات في الدوري، الهدف الثاني المستحق في الدقيقة 37 بضربة رأس من روبن كوايسون إثر ركلة حرة.

وسيطر الفريق البافاري على اللعب في الشوط الثاني، لكنه لم يصنع سوى القليل من الفرص حتى سجل هدافه روبرت ليفاندوفسكي هدفه 36 هذا الموسم في اللعبة الأخيرة بالمباراة، عقب عودته من إصابة أبعدته 4 أسابيع.

ويملك بايرن الذي تتبقى له 3 مباريات، 71 نقطة، ويتقدم بـ10 نقاط على لايبزيغ الذي يواجه شتوتغارت غدا الأحد. وسيتوج الفريق البافاري بطلا إذا خسر لايبزيغ.

المصدر : رويترز

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