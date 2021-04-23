"نقاش سخيف".. زيدان يعلق على استبعاد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

بنبرة غاضبة علق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على فكرة استبعاد ناديه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب دوره القيادي في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وشدد زيدان على أن فكرة الاستبعاد "غير منطقية" مضيفا أنه يركز في مواجهة تشلسي بالدور قبل النهائي.

وأثار بطل أوروبا 13 مرة غضب الاتحاد الأوروبي (يويفا) ورابطة الدوري الإسباني لقيادة حركة تأسيس المسابقة الجديدة.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إن الأندية التي كانت ترغب في الانفصال "ستعاني من العواقب" لكنه قال لاحقا إن ريال مدريد لن يستبعد على الأرجح من دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال اليويفا اليوم الجمعة إنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد هذه الأندية لكن دون إعلانها.

وقال زيدان -في مؤتمر صحفي- قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني غدا السبت إن "هذا ليس منطقيا (استبعاد ريال مدريد) وسنلعب في دوري الأبطال لأنه حقنا".

وأضاف "إنه نقاش سخيف ولا أريد المشاركة فيه وكل ما يمكنني قوله إننا نستعد للعب في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال".

وسيستضيف ريال منافسه الإنجليزي يوم الثلاثاء قبل زيارة ستامفورد بريدج في الإياب يوم 5 من مايو/أيار، وإذا تفوق على فريق المدرب توماس توخيل سيواجه باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي في النهائي في إسطنبول يوم 29 مايو/أيار.

وأشار زيدان إلى أن إيدن هازارد أغلى صفقة في تاريخ النادي سيكون ضمن التشكيلة أمام بيتيس بعد التعافي من آخر سلسلة إصابات كما يعود لوكا مودريتش عقب الغياب عن الفوز 3-صفر على قادش بسبب مشكلة بالظهر.

ولن يكون توني كروس جاهزا بجانب القائد سيرجيو راموس والظهير الأيسر فيرلان ميندي.

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري بفارق 3 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد مع تبقي 6 مباريات على النهاية.