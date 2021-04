إثارة وأهداف غريبة.. شاهد ميسي يسجل رقما قياسيا ويقود برشلونة للفوز على خيتافي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه بتسجيله هدفين وصناعة آخر ليقود فريقه برشلونة لفوز ثمين 5-2 على ضيفه خيتافي، في مباراة مثيرة مساء الخميس في الجولة 31 لليغا.

وارتفع رصيد برشلونة، المنتشي بتتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم يوم السبت الماضي، إلى 68 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على إشبيلية، الذي تراجع للمركز الرابع، في حين يبتعد بفارق 5 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، علما بأن الفريق الكتالوني ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي لم يحقق الفوز للمباراة السابعة على التوالي، عند 31 نقطة في المركز 15.

