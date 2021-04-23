إثارة وأهداف غريبة.. شاهد ميسي يسجل رقما قياسيا ويقود برشلونة للفوز على خيتافي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه بتسجيله هدفين وصناعة آخر ليقود فريقه برشلونة لفوز ثمين 5-2 على ضيفه خيتافي، في مباراة مثيرة مساء الخميس في الجولة 31 لليغا.

وارتفع رصيد برشلونة، المنتشي بتتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم يوم السبت الماضي، إلى 68 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على إشبيلية، الذي تراجع للمركز الرابع، في حين يبتعد بفارق 5 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، علما بأن الفريق الكتالوني ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي لم يحقق الفوز للمباراة السابعة على التوالي، عند 31 نقطة في المركز 15.

وافتتح ميسي التسجيل لبرشلونة مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل خيتافي بهدف عكسي سجله الفرنسي كليمونت لينغليه، مدافع برشلونة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12.

وعاد برشلونة للتقدم من جديد، بعدما سجل سفيان تشاكلا لاعب خيتافي هدفا عكسيا غريبا لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 28.

وعاد ميسي لهز الشباك من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 33، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد 25 هدفا وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيمة هداف ريال مدريد.

وذكرت رابطة الليغا عبر حسابها على تويتر، أن ميسي سجل رقما قياسيا، حيث أصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل 25 هدفا أو أكثر بالموسم الواحد في الدوري الإسباني على مدار آخر 12 موسما.

Messi has scored 25+ goals in his last 1⃣2⃣ consecutive seasons in #LaLigaSantander! 👑🔝 pic.twitter.com/Ibpar6MsE0 — LaLiga English (@LaLigaEN) April 22, 2021

وقلص خيتافي الفارق، بعدما أحرز إنيس أونال هدفا للضيوف في الدقيقة 69، لكن برشلونة انتفض مجددا، ليحرز رونالدو أراوخو الهدف الرابع في الدقيقة 87 من صناعة ميسي.

واختتم الفرنسي أنطوان غريزمان خماسية برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.