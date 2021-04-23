رئيس يويفا يهدد باستبعاد ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس من البطولات الأوروبية

كرر أليكساندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تهديداته بإبعاد الأندية المستمرة في دوري السوبر الأوروبي، من أي بطولة يقيمها (يويفا) في المستقبل وأبرزها دوري الأبطال.

ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس هي 4 أندية لم تعلن انسحابها من البطولة التي خطط لها 12 ناديا من أندية النخبة الأوروبية، قبل أن يتسبب الأمر في ردود فعل جماهيرية كبيرة.

وقال سيفرين، في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel)، اليوم الجمعة، إن "أولئك الذين لا يزالون موجودين في دوري السوبر الأوروبي، قد لا يمكنهم المشاركة في بطولات (يويفا) في المستقبل".

وأضاف "بطولاتنا ستكون رائعة حتى من دون تلك الأندية الأربعة".

ورغم ذلك فإنه لم تتّخذ أي عقوبات بحق الفرق المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، اليوم الجمعة، وذلك يعني أن ريال مدريد سيواجه تشلسي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، في حين يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ذاته.

ويعدّ باريس سان جيرمان الفريق الوحيد من بين الفرق المشاركة في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، الذي لم ينضم إلى دوري السوبر الأوروبي.

وكان هدف بطولة دوري السوبر الأوروبي منافسة دوري أبطال أوروبا الذي ينظمه "يويفا"، لكن المشروع يبدو أنه في طريقه إلى الانهيار بعد انسحاب 6 أندية إنجليزية إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

أما فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الذي يترأس أيضا بطولة دوري السوبر الأوروبي فقد أكد في مرات عدة أن الأمور لم تنته بعد لأن الأندية لا يمكنها مغادرة تلك البطولة.

ووفقا لما ذكرته مجلة "دير شبيغل" في تقريرها، فإن الأندية المشاركة في السوبر الأوروبي كانت قد ألزمت نفسها المشاركة في البطولة مدة 23 عاما، في عقد يتكون من 167 صفحة، ويمكن للفرق المشاركة الخروج من البطولة بعد 3 سنوات على الأقل مع غرامة مالية كبيرة.

وقال بيريز إن "العقد ينص بوضوح على أنه لا يمكنك الخروج من البطولة".

لكن بنك الاستثمار الأميركي "جي بي مورغان" الذي كان من المقرر أن يمول بطولة الدوري السوبر الأوروبي بمبلغ يقترب من 4 مليارات دولار، اعترف بأنه تسرع في الحكم على المسألة بأكملها.

وقال سيفرين "لقد حاولوا مرة وأخفقوا"، معربا عن ثقته بأن تكون المحادثات المستقبلية بشأن دخل الأندية أسهل.

ورغم ذلك فإن (يويفا) عانى مزيدا من الانتقادات إزاء النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، إذ سيزيد عدد المباريات إلى 100 مباراة ابتداء من عام 2024.

وتحدث مايكل زورك، المدير الرياضي بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن المعايير المزدوجة، مشيرا إلى أن (يويفا) كان عليه أن يتحلى بضبط النفس.

وقال اللاعب الألماني الدولي إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عبر موقع تويتر "مع استمرار الجدل بشأن دوري السوبر الأوروبي، هل يمكننا أن تحدث عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، المزيد والمزيد من المباريات، لا أحد يفكر فينا نحن اللاعبين".

وأضاف "النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا هو أخف الضررين بالمقارنة مع دوري السوبر الأوروبي".

وأوضح أن "الشكل الحالي لدوري أبطال أوروبا رائع ويعمل بشكل جيد، وهو سبب شعبية البطولة في العالم، في نظرنا نحن اللاعبين والجماهير".