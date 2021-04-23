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حلم انقلب لكابوس.. 300 مليون يورو غرامة لكل فريق منسحب من دوري السوبر الأوروبي

دوري السوبر لم يصمد أمام الاحتجاجات الكبيرة التي تلت الإعلان عن تأسيسه (رويترز)
دوري السوبر لم يصمد أمام الاحتجاجات الكبيرة التي تلت الإعلان عن تأسيسه (رويترز)
23/4/2021

ستواجه الأندية التي قررت الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي غرامات مالية ضخمة بسبب التخلي عن المشروع الذي أثار جدلا واسعا في عالم كرة القدم، وفق تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

ونقلت الصحيفة معلومات أشارت إلى أن بنود الاتفاق الذي وقع عليه 12 ناديا لتأسيس البطولة الجديدة تنص على فرض غرامات تصل إلى 300 مليون يورو على كل فريق يقرر الانسحاب من الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أن المبلغ يعادل ما كان سيحصل عليه كل فريق مقابل انضمامه للبطولة، وهو مرتبط بقرض تم الاتفاق عليه مع بنك "جي بي مورغان" (JPMorgan) الأميركي من أجل مرافقة المسابقة التي لم يكتب لها النجاح.

وأعلن عن المشروع الجديد يوم الأحد الماضي، وتسبب ذلك في موجة غضب واسعة شملت الاتحادات المحلية والدولية ومشجعين وعددا من اللاعبين.

وأمام الضغوط المتزايدة انسحبت أندية مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام من المشروع يوم الثلاثاء الماضي، والتحق بها أتلتيكو أمس الأربعاء، كما أقر يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان بفشل الخطة.

ورفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد -والذي اختير لرئاسة دوري السوبر- اعتبار المشروع ميتا، فيما قال رئيس برشلونة خوان لابورتا إن دوري السوبر ضروري، واعتبر النادي الكتالوني في بيان أمس أن "تجاهل هذه الفرصة سيكون خطأ تاريخيا".

المصدر : مواقع إلكترونية

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