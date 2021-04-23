إنه أمر مثير للإعجاب.. مدرب ليستر يشيد بأداء لاعبه الصائم

حقق نادي ليستر سيتي فوزا ثمينا -أمس الجمعة- على حساب وست بورميتش ألبيون 3-صفر، وعزز موقعه ضمن رباعي مقدمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليستر رصيده إلى 59 نقطة من 32 مباراة، متقدما بأربع نقاط على تشلسي ووست هام يونايتد ثنائي المركز الرابع، ليقترب من التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وشهدت المباراة خروج اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا في الدقيقة 60، وعاد مدرب ليستر بروندن رودجرز إلى هذا التبديل في تصريح بعد نهاية المباراة.

Rodgers confirmed Wesley Fofana was brought off after an hour because he’s currently fasting for Ramadan – and he wanted to protect his young defender who hadn’t eaten or drank since sunrise pic.twitter.com/kXI1BLJsmI — BBC Leicester Sport (@BBCRLSport) April 22, 2021

وقال رودجرز في تصريحات نقلها موقع "سبورت بيبل" (Sportbible) "قررت استبداله لأنه لم يأكل طوال اليوم، لأننا حاليا في شهر رمضان. إنه أمر مثير للإعجاب إذا نظرنا لأدائه أيضا نهاية الأسبوع في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لقد لعب دون أن يأكل أو يشرب طوال اليوم".

وتابع الإشادة بالمدافع الذي يبلغ عمره 20 عاما، "إنه يجد قوة مذهلة للعب بشكل مستمر والتدريب خلال شهر رمضان. إنه موهبة خاصة ولاعب كبير بالنسبة لنا".

وأضاف "لقد عملت مع العديد من اللاعبين الملتزمين بمعتقداتهم، وكثير منهم يستمدون قوتهم من ذلك".