إنه أمر مثير للإعجاب.. مدرب ليستر يشيد بأداء لاعبه الصائم

حقق نادي ليستر سيتي فوزا ثمينا -أمس الجمعة- على حساب وست بورميتش ألبيون 3-صفر، وعزز موقعه ضمن رباعي مقدمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليستر رصيده إلى 59 نقطة من 32 مباراة، متقدما بأربع نقاط على تشلسي ووست هام يونايتد ثنائي المركز الرابع، ليقترب من التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وشهدت المباراة خروج اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا في الدقيقة 60، وعاد مدرب ليستر بروندن رودجرز إلى هذا التبديل في تصريح بعد نهاية المباراة.

Rodgers confirmed Wesley Fofana was brought off after an hour because he’s currently fasting for Ramadan – and he wanted to protect his young defender who hadn’t eaten or drank since sunrise pic.twitter.com/kXI1BLJsmI

— BBC Leicester Sport (@BBCRLSport) April 22, 2021