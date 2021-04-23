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أبطال آسيا.. النصر السعودي يهزم فولاد وينفرد بصدارة المجموعة الرابعة والسد القطري يرتقي الوصافة

السد القطري يفوز على الوحدات الأردني ويرتقي وصافة المجموعة (مواقع التواصل)
السد القطري يفوز على الوحدات الأردني ويرتقي وصافة المجموعة (مواقع التواصل)
23/4/2021-|آخر تحديث: 23/4/202111:43 PM (مكة المكرمة)

أحرز النصر السعودي هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-0 على فولاد الإيراني وينفرد بصدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، متقدما بفارق نقطة واحدة على السد القطري الذي فاز بالنتيجة ذاتها على الوحدات الأردني اليوم الجمعة.

ورفع النصر -الذي تعادل 1-1 مع فولاد في الجولة الماضية- رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق نقطة واحدة على السد، يليهما فولاد بـ5 نقاط، ثم الوحدات بنقطة واحدة في ذيل الترتيب.

وافتتح عبد الفتاح عسيري ثنائية النصر بعد تمريرة من المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 54 إثر خطأ دفاعي.

وأضاف حمد الله الهدف الثاني عندما تابع تمريرة طويلة من زميله الحارس وليد عبد الله ودخل منطقة الجزاء قبل أن يراوغ مدافعين اثنين ويضع الكرة من فوق رأس الحارس في الدقيقة 85.

وفي المباراة الأخرى، وضع الإسباني سانتي كازورلا السد في المقدمة بركلة جزاء في الدقيقة 13 بعد عرقلة زميله المهاجم الجزائري بغداد بونجاح داخل منطقة الجزاء.

وعزز علي أسد النتيجة في الدقيقة قبل الأخيرة بعدما استفاد الفريق القطري من النقص العددي في صفوف الوحدات عقب طرد يزن العرب في الدقيقة 75 لحصوله على الإنذار الثاني.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي النصر مع الوحدات وفولاد مع السد.

وأقيمت المباراتان في العاصمة السعودية الرياض، وهي واحدة من 4 أماكن تستضيف مباريات 5 مجموعات بمنطقة الغرب، إذ تقام المنافسات في بيئة معزولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتستضيف الرياض مجموعتين، بينما تستقبل كل من جدة والشارقة بالإمارات وجوا بالهند مجموعة واحدة بالمسابقة التي توسعت لتضم 40 فريقا بدلا من 32.

وانقسمت الأندية إلى 10 مجموعات، منها 5 في الشرق و5 في الغرب، وستبدأ مباريات منطقة الشرق في يونيو/حزيران المقبل.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى دور الـ16 برفقة أفضل 6 فرق تحتل المركز الثاني بواقع 3 من الشرق و3 من الغرب.

المصدر : رويترز

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