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وسط هجوم حاد على ريال مدريد ورئيسه.. الثلاثة الكبار يواصلون صراعهم على لقب الليغا بعد انهيار دوري السوبر

الأمل يحدو ريال مدريد وبرشلونة للظفر باللقب في ظل تراجع أتلتيكو (رويترز)
الأمل يحدو ريال مدريد وبرشلونة للظفر باللقب في ظل تراجع أتلتيكو (رويترز)
22/4/2021

بعد إغضاب رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب الانضمام لدوري السوبر الأوروبي يواصل ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة الصراع الأشرس في أوروبا مطلع الأسبوع وسط اتهامات من أندية أخرى بالجشع.

وتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد فوزه 3-صفر في قادش أمس الأربعاء وسط استقبال فاتر من مشجعي الفريق المضيف الذين هتفوا قائلين "خاطفو الأموال" عند وصول فريق المدرب زين الدين زيدان إلى المباراة.

ويستضيف ريال المباراة المقبلة ضد صاحب المركز الخامس ريال بيتيس الذي أثار جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من إعلان تأسيس دوري السوبر إذ نشر نسخة معدلة من جدول الدوري الإسباني من دون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو.

ولم يخف مانويل بليجريني، مدرب بيتيس ومدرب ريال مدريد السابق، رأيه بدوري السوبر، وقال إن الفكرة "تدمر مسابقات الدوري المحلية".

وقرر ريال مدريد وغريمه برشلونة ألا ينسحبوا على عكس بقية الأندية الـ12 المؤسسة لدوري السوبر، ويصرّ فلورنتينو بيريز رئيس ريال على أن الخطة لم تمت.

ويتصدر الريال جدول الترتيب ولديه 70 نقطة لكن هناك مباراة متبقية لأتلتيكو القادر على استرداد القمة عند زيارة ويسكا المتعثر في وقت لاحق اليوم.

ويلعب أتلتيكو الذي اعتذر إلى الجماهير عقب الانسحاب من دوري السوبر أمس الأربعاء، للتسبب في حالة "ارتباك" لأتليتيك بيلباو يوم الأحد في أصعب مباراة له قبل زيارة برشلونة يوم 8 من مايو/أيار.

وإشبيلية الذي يتمسك ببصيص الأمل في التتويج باللقب وصاحب المركز الثالث برصيد 67 عقب فوزه 1-صفر على ليفانتي أمس الأربعاء، هو الوحيد من أندية القمة الذي لم ينضم إلى دوري السوبر، وسيستضيف غرناطة يوم الأحد.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 65 نقطة وتتبقى له مباراتان، ويستقبل خيتافي اليوم الخميس قبل مواجهة فياريال الذي هاجم أيضا ثلاثي القمة لانضمامهم إلى دوري السوبر، يوم الأحد.

وقال فرناندو رويج رئيس فياريال إن "فلورنتينو (بيريز) أناني ويفكر فقط في ريال مدريد لكن فياريال لا يحتاج إلى أن ينقذه فلورنتينو، وأي نتيجة لا تتعلق بالاستحقاق الرياضي لا قيمة لها".

ورفض ريال مدريد التعليق على تصريحات رويج في حين قال بيريز إن دوري السوبر كان وسيلة "إنقاذ" لكرة القدم من الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا.

المصدر : رويترز

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