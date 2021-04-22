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هل يعاقب الاتحاد الإيطالي الفرق "الانفصالية"؟

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: لا يمكننا أن نفرض عقوبة على فكرة لم تتحقق (رويترز)
رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: لا يمكننا أن نفرض عقوبة على فكرة لم تتحقق (رويترز)
22/4/2021

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا أمس الأربعاء إن أندية إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان لن تعاقب بعد انضمامها إلى المحاولة الفاشلة لإطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وكان الثلاثي الإيطالي ضمن 12 فريقا أعلنت تأسيس البطولة، لكن إنتر ميلان أعلن بداية انسحابه من المشروع عقب قرار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالانسحاب.

وحذا ميلان حذو إنتر ميلان منافسه في المدينة وانسحب من البطولة أمس، فيما قال أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس لرويترز إن "دوري السوبر قد لا يستمر".

وعند سؤاله عن معاقبة الأندية الثلاثة قال غرافينا -على هامش جولة كأس بطولة أوروبا في روما- اليوم الخميس "بالتأكيد، لا، لا يمكننا أن نفرض عقوبة على فكرة لم تتحقق".

وتابع "لا أخطط للاجتماع مع أي من المديرين التنفيذيين في الأندية الثلاثة، لدينا اجتماع فدرالي يوم الاثنين المقبل، ولن يكون هناك أي شكل من أشكال المحاكمة أو الانتقام غير المباشر".

وختم "لقد دافعنا بقوة عن حدود القواعد والقيم في عالم كرة القدم، ويبدو أن كل شيء قد عاد إلى طبيعته، لكن كان هذا بمثابة التحذير الذي يجعلنا نفكر في حقيقة أن هناك شيئا ما لا يعمل بكفاءة".

وترى الأندية أن دوري السوبر سيزيد أرباح الفرق الكبرى، ويسمح لها بتوزيع المزيد من الأموال على باقي عناصر اللعبة.

ومع ذلك، قالت سلطات كرة القدم والأندية الأخرى وروابط المشجعين إن هذه البطولة الجديدة ستزيد نفوذ وثروة أندية النخبة، فيما يتعارض النظام المغلق للبطولة مع نموذج كرة القدم المستمر منذ فترة طويلة.

المصدر : وكالات

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