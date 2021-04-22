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مواجهة ريال مدريد وتشلسي بنصف نهائي دوري الأبطال في مهب الريح

سيفرين عن بيريز: يريد رئيسا لليويفا مطيعا ينفذ له طلباته (رويترز)
سيفرين عن بيريز: يريد رئيسا لليويفا مطيعا ينفذ له طلباته (رويترز)
22/4/2021

لا يخلو حوار في هذه الأيام، للسلوفيني ألكساندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من التطرق إلى دوري السوبر الأوروبي والعقوبات المحتملة على الفرق التي كانت وراء هذا المشروع.

ولكن ما الخطوة التالية للـ"يويفا" خاصة أن هناك نصف نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل بين فريقي، ريال مدريد (أحد المؤسسين للمشروع ولم ينسحب بعد) وتشلسي (الذي انسحب تحت ضغط الجماهير)؟

يجيب سيفرين أن "الموسم الجاري يشارف على نهايته، وأصحاب حقوق بث المباريات والمعلنون والرعاة سيتضررون كثيرا في حال لم تلعب مباريات نصف النهائي".

وتابع -في حديث تلفزيوني- أن "هناك احتمالا ضعيفا ألا تلعب المباراة الأسبوع المقبل، ولكن الأمور قد تتغير في المستقبل".

ولدى سؤال عن تصريح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي قال فيه، إنه لم يكن يريد رئيسا مثله لإدارة "اليويفا"، قال سيفرين "هذا حافز إضافي لي للبقاء، يريد رئيسا مطيعا، يصغي لما يقوله وينفذ طلباته".

وختم "أفعل ما هو جيد ومناسب لكرة القدم الأوروبية والعالمية".

المصدر : مواقع إلكترونية

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