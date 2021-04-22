شاهد- ملك "الرابونا".. الأرجنتيني دي ماريا لاعب سان جيرمان ينشر سحره الكروي

خطف النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، الأضواء من تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس فرنسا بنتيجة كاسحة على حساب أنجيه 5-0.

وفي الدقيقة الـ68 من المباراة وبينما كانت النتيجة تقدم الفريق الباريسي بثلاثية نظيفة، تلقى دي ماريا كرة داخل منطقة جزاء أنجيه، ومررها بدوره بالعقب أو (رابونا) لمواطنه وزميله ماورو إيكاردي الذي سجل ثلاثية في هذه المباراة.

Angel Di Maria 🤩 Doesn’t get half the plaudits he should. This is gorgeous…pic.twitter.com/x7Pgu8RZss — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗰𝗖𝗮𝗿𝘁𝗵𝘆 (@mccarthy_nic_) April 21, 2021

وهي ليست المرة الأولى التي يمرر أو يسجل فيها دي ماريا بـ"رابونا"، ففي عام 2009 مرر دي ماريا -عندما كان يلعب مع ريال مدريد- "رابونا" مميزة وسجل منها كريستيانو رونالدو هدفا برأسه في مرمى أيك أثنيا اليوناني.

وعندما كان لاعبا في بنفيكا سجل هدفا بهذه الطريقة بعد انفراده بالحارس.

ويقول دي ماريا عن تمريرته لإيكاردي "بعد أن تجاوزت لاعبين داخل منطقة جزاء أنجيه، لمحت إيكاردي قرب المرمى ففضلت أن أمرر له الكرة بـ(رابونا) على تمريرة بالقدم اليمنى، والأهم أنه سجلها".