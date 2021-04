شاهد- ملك "الرابونا".. الأرجنتيني دي ماريا لاعب سان جيرمان ينشر سحره الكروي

خطف النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، الأضواء من تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس فرنسا بنتيجة كاسحة على حساب أنجيه 5-0.

وفي الدقيقة الـ68 من المباراة وبينما كانت النتيجة تقدم الفريق الباريسي بثلاثية نظيفة، تلقى دي ماريا كرة داخل منطقة جزاء أنجيه، ومررها بدوره بالعقب أو (رابونا) لمواطنه وزميله ماورو إيكاردي الذي سجل ثلاثية في هذه المباراة.

Angel Di Maria 🤩 Doesn’t get half the plaudits he should. This is gorgeous…pic.twitter.com/x7Pgu8RZss

— 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗰𝗖𝗮𝗿𝘁𝗵𝘆 (@mccarthy_nic_) April 21, 2021