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شاهد.. ريال مدريد يرتقي لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا

بنزيمة سجل ثنائية ومنح فوزا ثمينا لريال مدريد في سباق صدارة الليغا (غيتي)
بنزيمة سجل ثنائية ومنح فوزا ثمينا لريال مدريد في سباق صدارة الليغا (غيتي)
21/4/2021-|آخر تحديث: 22/4/202101:18 AM (مكة المكرمة)

ارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه الكبير والمستحق 3-صفر على مضيفه قادش الأربعاء في المرحلة 31 للمسابقة.

جاءت أهداف الريال الثلاثة في غضون 10 دقائق، حيث افتتح كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ألفارو أودريوزولا الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وعاد بنزيمة لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث للريال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 40، ليقود الفريق الملكي لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله من دون أهداف مع مضيفه خيتافي.

وارتفع رصيد الريال إلى 70 نقطة في القمة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه جاره اللدود أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في الرصيد نفسه، والذي يواجه ضيفه هويسكا الخميس في المرحلة ذاتها. في المقابل، تجمد رصيد قادش عند 36 نقطة في المركز 13.

المصدر : وكالات

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