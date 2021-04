شاهد.. ريال مدريد يرتقي لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا

ارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه الكبير والمستحق 3-صفر على مضيفه قادش الأربعاء في المرحلة 31 للمسابقة.

جاءت أهداف الريال الثلاثة في غضون 10 دقائق، حيث افتتح كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ألفارو أودريوزولا الهدف الثاني في الدقيقة 33.

