حدد سبب فشل دوري السوبر الأوروبي.. رئيس يويفا: فلورنتينو بيريز رئيس للاشيء

انتقد مرة أخرى ألكسندر سيفرين -رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)- فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك عقب انهيار دوري السوبر الأوروبي.

وقال سيفرين -لشبكة "بوب تي في" (POP TV) السلوفينية- إن "بيريز رئيس لدوري السوبر الذي لم يكن موجودا، وفي هذه اللحظة هو رئيس للاشيء".

وأضاف "كان واضحا بالنسبة لي لفترة طويلة أنه لا يريد رئيسا لليويفا مثلي. هذا مجرد حافز أكبر لي لكي أبقى".

وأكد سيفرين أن بيريز "يريد رئيسا لليويفا يطيعه ويستمع له، ويفعل ما يطلبه".

وحدد رئيس اليويفا السبب الرئيسي في فشل إقامة دوري السوبر الأوروبي الانفصالي بقوله "بعد ردود أفعال بوريس جونسون (رئيس وزراء بريطانيا)، وإيمانويل ماكرون (رئيس فرنسا) وفيكتور أوربان (رئيس وزراء المجر) بالإضافة للمفوضية الأوروبية، علمت أن هذا الأمر سينتهي سريعا".

وتحت قيادة بيريز، وأندرياس أنييلي رئيس يوفنتوس، قام 12 ناديا كبيرا من أندية النخبة في أوروبا بمحاولة إنشاء دوري السوبر الخاص بهم، والذي كان سيتنافس مباشرة مع دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك -وبعد احتجاجات ضخمة من الحكومات والمسؤولين والجماهير- قامت الأندية الستة الإنجليزية والأندية الإيطالية الثلاثة وأتلتيكو مدريد بالانسحاب من المشروع.

وقال سيفرين "في رأيي، دوري السوبر لم يكن موجودا من الأساس. كانت محاولة لإنشاء دوري وهمي للأثرياء لا يتبع أي نظام، ولا يأخذ في اعتباره الهيكل الهرمي لكرة القدم في أوروبا وثقافتها وتقاليدها وتاريخها".

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي أنه يؤمن بقوة كرة القدم، قائلا "بإمكان كرة القدم أن تثير حركات اجتماعية كبيرة وكنت متأكدا أن هذا الحال سيكون في إنجلترا".