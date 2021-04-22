بلباو.. أولى المدن المستبعدة من أمم أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد مدينة بلباو الإسبانية من استضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) الصيف المقبل.

وذكرت اللجنة المنظمة في بلباو -في بيان مساء أمس الأربعاء- أن "يويفا" أبلغهم أن المباريات الأربع، بينها 3 مباريات لمنتخب إسبانيا في دور المجموعات أمام بولندا والسويد وسلوفاكيا، لن تقام على ملعب "سان ماميس".

وأعلن "يويفا" -في وقت سابق- أنه تم تثبيت 9 مدن بشكل رسمي لاستضافة البطولة دون توضيح موقف بلباو ودبلن وميونخ، في ظل رغبة الاتحاد القاري في حضور الجماهير للبطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية، رغم استمرار أزمة جائحة كورونا، علما بأن القرار النهائي في هذا الصدد من المتوقع صدوره غدا الجمعة.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بلباو في بيان أن "يويفا" اتخذ القرار من طرف واحد، وأن المدينة الإسبانية تدرس كيفية الحصول على تعويضات مالية.

وحتى الآن تم الإعلان بشكل رسمي عن استضافة مدن أمستردام وكوبنهاغن وباكو وسان بطرسبورغ وبوخارست وبودابست وغلاسغو ولندن وروما، فعاليات الـ"يورو" خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب الجائحة.