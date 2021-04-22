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بسبب تفشي كورونا.. كرة القدم الألمانية تدخل "الحجر الصحي" مجددا

من المقرر أن ينتهي "البوندسليغا" في 22 مايو/أيار المقبل (غيتي)
من المقرر أن ينتهي "البوندسليغا" في 22 مايو/أيار المقبل (غيتي)
22/4/2021

تضرب موجة جديدة من فيروس كورونا فرق ولاعبي كرة القدم في ألمانيا التي لجأت جراء ذلك إلى فرض "معسكرات تدريب في الحجر الصحي" حتى يمكن إنهاء الموسم في الوقت المحدد.

واضطر نادي هيرتا برلين و3 أندية من الدرجة الثانية إلى تأجيل مباريات الشهر الحالي بعد تفشي الفيروس بين لاعبي الفرق، وهذا يعني اكتشاف مزيد من الحالات وارتفاعا في عدد الإصابات.

لكن لا يوجد وقت لإعادة جدولة المباريات، وينبغي إنهاء الدوري الألماني في الوقت المحدد، لأن بطولة أمم أوروبا من المفترض أن تنطلق في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت رابطة كرة القدم الألمانية -التي تشرف على أكبر قسمين للرجال- اليوم الخميس إنها ستفرض "حجرا شبه صحي" اعتبارا من يوم 3 مايو/أيار المقبل، مع السماح للاعبين والموظفين بقضاء بعض الوقت فقط في المنزل أو في منشآت النادي، وبدءا من 12 من الشهر نفسه سينتقلون إلى "معسكر تدريب في حجر صحي" مغلق عن العالم الخارجي في الجولتين الأخيرتين من المباريات.

ومن المقرر أن ينتهي "البوندسليغا" في 22 من مايو/أيار المقبل، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء تصفيات الصعود والهبوط، قبل أن يلتحق اللاعبون بمنتخبات بلادهم استعدادا "لليورو".

واضطر هيرتا إلى تأجيل 3 مباريات وإلغاء تدريب الفريق مدة أسبوعين بعد انتشار الفيروس بين أعضائه.

المصدر : مواقع إلكترونية

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