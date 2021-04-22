بالفيديو.. أتلتيكو يستعيد صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد

استعاد فريق أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه السهل 2-0 على ضيفه هويسكا (المتواضع) اليوم الخميس في الجولة 31 لليغا.

وافتتح آنخيل كوريا التسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 39، وأضاف يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحقق فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني انتصاره الثاني على التوالي في البطولة رغم غياب أبرز هدافيه الأوروغواياني لويس سواريز.

وارتفع رصيد أتلتيكو -الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014- إلى 73 نقطة، لينفرد بالصدارة مجددا، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد الذي ارتقى للقمة مؤقتا بفوزه 3-0 على مضيفه قادش أمس الأربعاء في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد هويسكا عند 27 نقطة، ليظل في المركز 18 (الثالث من القاع)، بفارق نقطة وحيدة خلف مراكز الأمان.