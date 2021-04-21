البث الحي
كرة قدم

3 فرق متبقية.. بنيان دوري السوبر الأوروبي يتداعى

جماهير الفرق المشاركة بدوري السوبر طالبت بإلغائه (غيتي)
جماهير الفرق المشاركة بدوري السوبر طالبت بإلغائه (غيتي)
21/4/2021

3 فرق بقيت في بطولة دوري السوبر الأوروبي، المشروع المتعثر، وهي يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد.

وذلك بعد إعلان النوادي الإنجليزية الستة -مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام- انسحابها أمس الثلاثاء بعد أقل من 48 ساعة من الإعلان عن الدوري.

وتبع الفرق الإنجليزية فريق إنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد.

وقال ميلان "وافقنا على الدعوة للمشاركة في دوري السوبر مع نية حقيقية لتقديم أفضل بطولة أوروبية ممكنة لجماهير كرة القدم حول العالم ولمصلحة النادي وجماهيره".

وأضاف "الروسونيري" أن "التغيير ليس سهلا دائما، ولكن التطور ضروري للتقدم، وخصائص كرة القدم الأوروبية تطورت وتغيرت على مدار عقود".

وأكد أنه "مع ذلك، تم التعبير بوضوح عن أصوات ومخاوف الجماهير حول العالم بشأن دوري السوبر، وميلان يجب أن يكون حساسا لأصوات هؤلاء الذي يحبون هذه الرياضة الرائعة".

بدوره أعلن إنتر انسحابه من البطولة في بيان ذكر فيه أن "ارتباطهم مع كل أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن يتغير"، وأن كرة القدم "يجب أن يكون لها اهتمام في تحسين مسابقاتها باستمرار".

أما "الروخيبلانكوس" فبرر انسحابه من البطولة بأنه وافق على الانضمام بناء على "ظروف لم تعد موجودة حاليا"، وأن المدير الفني للفريق دييغو سيميوني -بجانب لاعبيه- كانوا سعداء بالقرار، وخاصة "أن المزايا الرياضية يجب أن تسود فوق أي معايير أخرى". حسب تعبيره.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

رياضة وسياسة واقتصاد.. 5 أسباب لانهيار دوري السوبر الانفصالي

شاهد- ضرب وشتائم وبيض.. جماهير شالكه تعتدي على اللاعبين بعد سقوطهم للدرجة الثانية

خسر شالكه بهدف نظيف أمام أرمينيا بيلفيد أمس الثلاثاء ليتأكد هبوطه (غيتي)

دافعت عنها وأرجعتها لرشدها.. يوم استفاق "صناع" كرة القدم على أنها ملك للجماهير

الجماهير في المدرجات هي روح كرة القدم، بل هي كرة القدم (رويترز)

فلورنتينو بيريز.. لماذا يجلس هنا؟

بيريز أبرز الوجوه التي تقف خلف بطولة دوري السوبر الأوروبي (غيتي)
الأكثر قراءة

تحدث عن النضال الاقتصادي ومواجهة الإرهاب.. أردوغان يرد على قيادي معارض تمنى إعدامه في انقلاب عسكري

أردوغان شدد على استعداده للتضحية بروحه في سبيل النهوض بتركيا (الأناضول)

نتائج أهم تجربة في العالم.. هل نحن على مشارف فيزياء جديدة تماما؟!

ماكرون في طريقه لجنازة ديبي.. المعارضة التشادية ترفض المجلس العسكري ودول الجوار تخشى القلاقل

الجنرال محمد ديبي أصبح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب ميثاق انتقالي (رويترز-أرشيف)

في أحد مساجد كندا ولأول مرة.. شرطي مسلم من الخيالة الملكية يرفع أذان المغرب

العريف بشرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الكامل يوم الجمعة 4 رمضان في مسجد أكرم جمعة بمدينة كالغري (مواقع التواصل)