3 فرق متبقية.. بنيان دوري السوبر الأوروبي يتداعى

3 فرق بقيت في بطولة دوري السوبر الأوروبي، المشروع المتعثر، وهي يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد.

وذلك بعد إعلان النوادي الإنجليزية الستة -مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام- انسحابها أمس الثلاثاء بعد أقل من 48 ساعة من الإعلان عن الدوري.

وتبع الفرق الإنجليزية فريق إنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد.

وقال ميلان "وافقنا على الدعوة للمشاركة في دوري السوبر مع نية حقيقية لتقديم أفضل بطولة أوروبية ممكنة لجماهير كرة القدم حول العالم ولمصلحة النادي وجماهيره".

وأضاف "الروسونيري" أن "التغيير ليس سهلا دائما، ولكن التطور ضروري للتقدم، وخصائص كرة القدم الأوروبية تطورت وتغيرت على مدار عقود".

وأكد أنه "مع ذلك، تم التعبير بوضوح عن أصوات ومخاوف الجماهير حول العالم بشأن دوري السوبر، وميلان يجب أن يكون حساسا لأصوات هؤلاء الذي يحبون هذه الرياضة الرائعة".

بدوره أعلن إنتر انسحابه من البطولة في بيان ذكر فيه أن "ارتباطهم مع كل أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن يتغير"، وأن كرة القدم "يجب أن يكون لها اهتمام في تحسين مسابقاتها باستمرار".

أما "الروخيبلانكوس" فبرر انسحابه من البطولة بأنه وافق على الانضمام بناء على "ظروف لم تعد موجودة حاليا"، وأن المدير الفني للفريق دييغو سيميوني -بجانب لاعبيه- كانوا سعداء بالقرار، وخاصة "أن المزايا الرياضية يجب أن تسود فوق أي معايير أخرى". حسب تعبيره.