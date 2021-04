شاهد- ضرب وشتائم وبيض.. جماهير شالكه تعتدي على اللاعبين بعد سقوطهم للدرجة الثانية

ذكرت الشرطة الألمانية أن لاعبي فريق شالكه تعرضوا لاعتداءات ضخمة من مجموعة من الجماهير عقب هبوطهم من دوري كرة القدم (بوندسليغا) مساء أمس الثلاثاء.

وقال متحدث رسمي باسم الشرطة اليوم الأربعاء "هناك لاعبون هربوا".

وذكر أن لاعبين اثنين تم ركلهما في حين ألقت جماهير أخرى البيض وهتفت بألفاظ السباب.

