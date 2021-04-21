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شاهد- ضرب وشتائم وبيض.. جماهير شالكه تعتدي على اللاعبين بعد سقوطهم للدرجة الثانية

خسر شالكه بهدف نظيف أمام أرمينيا بيلفيد أمس الثلاثاء ليتأكد هبوطه (غيتي)
خسر شالكه بهدف نظيف أمام أرمينيا بيلفيد أمس الثلاثاء ليتأكد هبوطه (غيتي)
21/4/2021

ذكرت الشرطة الألمانية أن لاعبي فريق شالكه تعرضوا لاعتداءات ضخمة من مجموعة من الجماهير عقب هبوطهم من دوري كرة القدم (بوندسليغا) مساء أمس الثلاثاء.

وقال متحدث رسمي باسم الشرطة اليوم الأربعاء "هناك لاعبون هربوا".

وذكر أن لاعبين اثنين تم ركلهما في حين ألقت جماهير أخرى البيض وهتفت بألفاظ السباب.

وخسر شالكه بهدف نظيف أمام أرمينيا بيلفيد أمس الثلاثاء، ليتأكد هبوطه، وواجهته الجماهير أثناء الرجوع إلى غلسينكرشن.

وذكر شالكه أنه كانت هناك مواجهة حيث "تجاوز أفراد مجهولون الحدود غير القابلة للنقاش".

وأضاف "رغم تفهمنا للإحباط والغضب من هبوطنا.. لا يمكن للنادي أن يتقبل الخطر الجسدي على لاعبينا وجهازنا الفني".

يذكر أن شالكه وصل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011 واستطاع التأهل لثمن نهائي المسابقة القارية الأم، مواسم 2018-2019 و2014-2015 و2013-2014 و2012-2013.

المصدر : وكالات

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