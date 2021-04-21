البث الحي
كرة قدم

دافعت عنها وأرجعتها لرشدها.. يوم استفاق "صناع" كرة القدم على أنها ملك للجماهير

الجماهير في المدرجات هي روح كرة القدم، بل هي كرة القدم (رويترز)
الجماهير في المدرجات هي روح كرة القدم، بل هي كرة القدم (رويترز)
21/4/2021

بعد الإعلان عن مشروع دوري السوبر الأوروبي، استفاق الجميع على أهمية كرة القدم في حياتنا، وبدأ التمجيد بالجماهير ودعوتها للانتفاضة دفاعا عن لعبتها الشعبية الأولى.

يبدو أن هذه الجماهير -التي دفعت 6 أندية إنجليزية للانسحاب من البطولة "الانفصالية"- انتبه إليها أخيرا مَن حوّل كرة القدم إلى صناعة تطير بجناحي المال والأعمال، دون الاكتراث لحناجر بحّت تشجيعا وأجيال نشأت على حب هذا الفريق أو ذاك.

فهل سئلت الجماهير مرة: ماذا تحب أن تشاهد ومتى؟ هل يناسبها أن تبدأ المباريات في وقت متأخر من الليل أو نهاية عطلة الأسبوع؟ هل سئلت هذه الجماهير عن إمكانياتها المادية والاجتماعية في أن تشاهد فريقها المفضل في المدرجات؟ ولماذا هناك عدة مباريات متتالية تلعب خارج الديار وتجبَر على السفر مئات الكيلومترات لمشاهدتها؟

هل سئلت الجماهير لماذا تنقل مباريات فرقها المفضلة إلى أقاصي العالم، فقط من أجل جني المزيد من المال وتحقيق مكاسب للرعاة؟ ويكون الجواب دائما شاهدوها عبر التلفاز.

هل سئلت الجماهير عن أسعار تذاكر نهائيات دوري أبطال أوروبا الفلكية والتي لا يحظى بها سوى الأثرياء؟

كرة القدم تكون ملكا للجماهير عندما يستطيع كل فرد منهم شراء تذكرة المباراة واصطحاب عائلته معه، وليس أن توفر طوال الشهر من راتبك لتستطيع مشاهدة فريقك المفضل من المدرجات، فالجماهير في المدرجات هي روح كرة القدم، بل هي كرة القدم.

قبل سنوات، كانت الجماهير متحمسة ومتحفزة حتى للبطولات الصيفية، وكان شغف بعض الجماهير يأخذها لضبط المنبه عند الفجر أو تجنب النوم لمعرفة الصفقات الجديدة التي أبرمها فريقه المفضل قبل إغلاق الميركاتو الصيفي والشتوي.. هذه هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

ودوري السوبر الأوروبي أرعب المنظمات والاتحادات الأوروبية والدولية، لكن بالنسبة للجماهير، ليس هؤلاء أخيارا ولا والآخرون أشرارا، ولا الطرف الأول منقذ لكرة القدم ولا الآخر هو الذي يريد تدميرها. إذا ماتت صناعة كرة القدم، فذلك لأن طمعهم قتلها. من المستحيل قتل كرة القدم طالما أن هناك مشجعا يرفع لافتة "ردوا لي لعبتي المفضلة".

المصدر : الجزيرة + ماركا

حول هذه القصة

فلورنتينو بيريز.. لماذا يجلس هنا؟

بهدوء رجل سبعيني وكلمات منتقاة وسرد متماسك لأرقام ومعطيات، ظهر رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لأول مرة للدفاع عن دوري السوبر الأوروبي، وهي المسابقة التي كان يحلم بتجسيدها منذ نحو 20 عاما.

المزيد من كرة قدم

رياضة وسياسة واقتصاد.. 5 أسباب لانهيار دوري السوبر الانفصالي

3 فرق متبقية.. بنيان دوري السوبر الأوروبي يتداعى

جماهير الفرق المشاركة بدوري السوبر طالبت بإلغائه (غيتي)

شاهد- ضرب وشتائم وبيض.. جماهير شالكه تعتدي على اللاعبين بعد سقوطهم للدرجة الثانية

خسر شالكه بهدف نظيف أمام أرمينيا بيلفيد أمس الثلاثاء ليتأكد هبوطه (غيتي)

ريان مايسون.. 14 لوحا معدنيا في جمجمة أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي

لحظة إصابة مايسون (وسط) التي تسببت باعتزاله كرة القدم بعد عملية جراحية لثتبيت 14 لوحا معدنيا في جمجمته (غيتي)
الأكثر قراءة

تحدث عن النضال الاقتصادي ومواجهة الإرهاب.. أردوغان يرد على قيادي معارض تمنى إعدامه في انقلاب عسكري

أردوغان شدد على استعداده للتضحية بروحه في سبيل النهوض بتركيا (الأناضول)

نتائج أهم تجربة في العالم.. هل نحن على مشارف فيزياء جديدة تماما؟!

ماكرون في طريقه لجنازة ديبي.. المعارضة التشادية ترفض المجلس العسكري ودول الجوار تخشى القلاقل

الجنرال محمد ديبي أصبح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب ميثاق انتقالي (رويترز-أرشيف)

في أحد مساجد كندا ولأول مرة.. شرطي مسلم من الخيالة الملكية يرفع أذان المغرب

العريف بشرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الكامل يوم الجمعة 4 رمضان في مسجد أكرم جمعة بمدينة كالغري (مواقع التواصل)