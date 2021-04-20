قال إنه يقف على الحياد.. رأي زيدان في دوري السوبر الأوروبي

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه لن يتحدث عن دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم والذي يقوده رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وكان زيدان يتحدث -في مؤتمر صحفي قبل مواجهة قادش بدوري الدرجة الأولى الإسباني الأربعاء- وتعرض لسلسلة من الأسئلة عن هذه المسابقة الجديدة رغم أن ريال من بين 12 ناديا مؤسسا.

وقال "زيزو" اليوم الثلاثاء "هذا سؤال إلى شخص واحد وهو الرئيس.. أنا هنا من أجل المباراة.. لكل شخص رأيه لكني لست هنا للحديث عن هذا الأمر. سأتحدث عن مباراة الغد والدوري ودوري الأبطال، أما غير ذلك فهي ليست وظيفتي".

وأضاف "يمكن لكم أن تقولوا إني أقف على الحياد، ولا بأس في ذلك، لأن ما أريد فعله هو التدريب وهذا كل ما في الأمر".

وأكد زيدان أن الفريق لم يناقش بين لاعبيه إمكانية التعرض لأي عقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) مثل استبعاده من دوري الأبطال بعد إعلان المشاركة في تأسيس دوري السوبر.

وأوضح زيدان "لا نتحدث عن مثل هذه الأمور في غرفة اللاعبين.. تركيزنا ينصب فقط على المباراة المقبلة".

وخرج ريال بتعادل سلبي محبط مع خيتافي الجولة الماضية لتتلقى آماله ضربة في الاحتفاظ باللقب، ولا يتعلق مصيره بيده حيث يتأخر 3 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

لكن زيدان أصر على أن ريال لن يستسلم في الصراع على اللقب، كما أكد عودة المدافعين رفائيل فاران وداني كاربخال إلى التشكيلة، لكن سيستمر غياب إيدن هازارد وسيرجيو راموس وفيدريكو فالفيردي.