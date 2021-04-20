بالقانون.. هل يمكن إيقاف مسابقة دوري السوبر الأوروبي؟

كثيرة هي التحليلات والنظريات الكروية والمالية التي تناولت بالتأييد أو بالرفض فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي، ولكن هل هناك طريقة قانونية لوقف إقامة هذه المسابقة التي وصفت بـ"الانفصالية"، وبأنها بمثابة "شهادة وفاة لكرة القدم".

فقد أعلن 12 ناديا من إنجلترا (مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتشلسي، وتوتنهام، وأرسنال) وإيطاليا (يوفنتوس، وميلان، وإنتر ميلان) وإسبانيا (برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد)، خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 20 فريقا، على أن يكون 15 من هذه الفرق أطرافا دائمين في البطولة.

وحذر الخبير القانوني البريطاني مارك أورث، من أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مقاضاة أندية هذا الدوري لمنع المنافسة من المضي قدما، فقد يكون مصير هذا التحرك الفشل.

وهدد "اليويفا" بحظر أندية الدوري الممتاز من المنافسات الأوروبية، كما أن لاعبي تلك الأندية لن يتمكنوا أيضا من المشاركة في المسابقات الدولية التي ينظمها "اليويفا"، مثل بطولة أمم أوروبا، في حين قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشيء نفسه فيما يتعلق بكأس العالم.

وقال أورث لصحيفة "ديلي ميل" (the Daily Mail) "برأيي أن فرق الدوري السوبر لديها حجة قوية".

وتابع "أن قاعة المحاكم هي الطريق الصحيح للفصل بهذه الأمور. لديهم فرصة جيدة للفوز. هناك احتمالات جيدة لبدء دوري السوبر والأندية المشاركة فيها".

وأضاف "إذا سُمح للمحتكر بحظر المنافسة، فأنت لست بحاجة إلى قانون المنافسة على الإطلاق. وإذا سمح بذلك، فإنه يمس أساسيات قانون المنافسة. يجب أن تكون هناك فرصة لفتح السوق (الرياضة)".

وواصل "ماذا لو قالت أمازون للتجار: إذا كنت تعرض بضائعك على أي منصة أخرى عبر الإنترنت، فأنت مستبعد من منصتنا. بمعنى آخر حصرية عرض البضائع على أمازون فقط".

وأشار أورث أيضا إلى قضية تتعلق بالاتحاد الدولي للتزلج الذي حاول منع المتزلجين من المشاركة في أحداث جديدة، إذ حكمت ضدها المفوضية الأوروبية والمحكمة العامة في لوكسمبورغ، ثاني أعلى محكمة في أوروبا.