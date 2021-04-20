ليدز يحرم ليفربول من الوصول إلى المركز الرابع بالدوري الإنجليزي

حرم ليدز يونايتد ضيفه ليفربول من الصعود إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل معه 1-1 الاثنين في المرحلة الـ32 من المسابقة.

وتقدم ليفربول بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31 ثم أدرك ليدز يونايتد التعادل بهدف للاعب دييغو لورينتي في الدقيقة 87.

ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة ليظل في المركز السادس بفارق نقطتين خلف ويستهام صاحب المركز الرابع ونقطة واحدة خلف تشلسي، كما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر.

وجاء التعادل في مباراة اليوم ليشكل كبوة أخرى لليفربول بعد أيام قليلة من وداع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، حيث تعادل الفريقان سلبيا يوم الأربعاء الماضي في إياب ربع النهائي بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد 3-1.