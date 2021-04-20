كان جاهلا وأصبح خاسرا.. رئيس الليغا يوجّه سهامه لرئيس ريال مدريد

انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لأنه كان من العناصر الدافعة لإطلاق دوري السوبر الأوروبي، ووصف المسابقة بأنها تمثل "وفاة لكرة القدم".

وقال بيريز -الذي اختير ليصبح رئيسا لدوري السوبر- أمس الاثنين إن "السبيل الوحيد لكي تنجو كرة القدم العالمية على كافة المستويات سيكون عن طريق المسابقة الجديدة".

وكتب تيباس رئيس الرابطة على تويتر "في ديسمبر/كانون الأول 2020، قلت إن فلورنتينو بيريز كان جاهلا جدا، لكن الآن أقول إنه خاسر".

En diciembre de 2020 ya dije que Florentino Peréz estaba muy DESPISTADO, ahora esta PERDIDO, ni el fútbol esta arruinado como el dice, ni la SUPERLIGA que es uno de los problemas puede ser la solucion, es la muerte del futbol.#MalaExcusa#FlorentinoPerezSalvadorNoGracias pic.twitter.com/kSk824kqoA — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 20, 2021

وأضاف "كرة القدم لم تُدمر تماما كما يقول، ولن يكون أيضا دوري السوبر هو الحل بل سيكون من بين المشكلات.. سيمثل وفاة لكرة القدم".

وكان 12 ناديا من إنجلترا (مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتشلسي، وتوتنهام، وأرسنال) وإيطاليا (يوفنتوس، وميلان، وإنتر ميلان) وإسبانيا (برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد)، أعلنت خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقا، على أن يكون 15 من هذه الفرق أطرافا دائمين في البطولة.