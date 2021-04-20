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ريان مايسون.. 14 لوحا معدنيا في جمجمة أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي

لحظة إصابة مايسون (وسط) التي تسببت باعتزاله كرة القدم بعد عملية جراحية لثتبيت 14 لوحا معدنيا في جمجمته (غيتي)
لحظة إصابة مايسون (وسط) التي تسببت باعتزاله كرة القدم بعد عملية جراحية لثتبيت 14 لوحا معدنيا في جمجمته (غيتي)
20/4/2021

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعيين المدرب ريان مايسون لقيادة الفريق إلى غاية نهاية الموسم، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه أمس بسبب تراجع نتائج الفريق.

مايسون (29 عاما) سيكون أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حين يتولى قيادة الفريق اللندني في مواجهته المقبلة بالدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبون غدا الأربعاء.

ويعتبر مايسون ابن نادي توتنهام، وكان قائدا للفريق لاعبا، وتولى الإشراف على تدريب فريق الشباب قبل اختياره لقيادة الفريق الأول، وشهدت مسيرته في الملاعب حادثا مؤلما كاد أن يكلفه حياته.

وتعرض مايسون حين كان يلعب مع هال سيتي لاصطدام برأسه مع لاعب تشلسي غاري كاهيل في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم 22 يناير/كانون الثاني 2017.

وعادت صحيفة ماركا (MARCA) الإسبانية لمشوار اللاعب، واستعادت تصريحات سابقة له وصف فيها حادث التصادم بأنه أشبه بانفجار قنبلة داخل رأسه.

ونقل اللاعب سريعا إلى المستشفى وخضع لجراحة لعلاج كسور على مستوى الرأس، وقال في وقت لاحق "لدي 14 لوحا معدنيا في جمجمتي مثبتة بـ28 مسمارا و45 قطعة، لكن يمكنني اعتبار نفسي رجلا محظوظا".

وتسبب الحادث في نهاية سريعة لمشوار اللاعب الذي وجد نفسه مجبرا على الاعتزال وعمره لم يتجاوز 26 عاما، لينتقل إلى عالم التدريب عبر الإشراف على فريق الشباب لنادي توتنهام.

وسيجد مايسون نفسه مدربا لعدد من زملائه الذين لعب معهم تحت قيادة المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو، ومن بينهم هداف الفريق هاري كين.

وسيكون المدرب الشاب أمام فرصة للفوز بأول لقب مع توتنهام حين يخوض نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

المصدر : ماركا

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