دوري السوبر ليس للأغنياء بل لإنقاذ كرة القدم.. تصريحات نارية لبيريز رئيس ريال مدريد

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد -اليوم الاثنين- إن القرار المثير للجدل بإنشاء دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، اتخذ "لإنقاذ كرة القدم"، وكان مدفوعا في جزء منه "بعدم اهتمام الشباب" باللعبة.

وتحدث بيريز لأول مرة منذ أعلن 12 ناديا أوروبيا أمس الأحد تأسيس دوري الصفوة، وقال الرئيس الجديد لدوري السوبر إن كرة القدم بحاجة إلى التطور والتأقلم مع الأوقات الحالية.

وقال بيريز في برنامج "إل شيرينغيتو" بالتلفزيون الإسباني "كلما كان هناك تغيير، يوجد دائما أشخاص يعارضونه.. ونحن نفعل ذلك لإنقاذ كرة القدم في هذه اللحظة الحاسمة".

وتابع أن "الجماهير تتناقص والحقوق تتناقص، وكان لا بد من القيام بشيء ما.. لقد تعرضنا للتدمير جميعا.. يجب أن يتغير التلفزيون حتى نتمكن من التأقلم".

وأضاف "لم يعد الشباب مهتمين بكرة القدم. لماذا؟ لأن هناك الكثير من المباريات القليلة الجودة التي لا تثير اهتمامهم، ولديهم منصات أخرى لإلهاء أنفسهم".

وانضم إلى ريال مدريد في الدوري الجديد ناديان آخران من إسبانيا، هما برشلونة وأتليتيكو مدريد.

كما يضمّ الدوري الجديد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد، وليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وأرسنال، وتوتنهام هوتسبير، بالإضافة إلى ميلان، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، من إيطاليا.

وقال بيريز إنهم لم يوجهوا الدعوة إلى باريس سان جيرمان، ولا أي ناد ألماني، ولم تتحدد بعد المعايير التي ستستخدم لاختيار الفرق الإضافية.

لكن بيريز شدد على أن الأندية الكبرى تخسر أموالا وتحتاج إلى حافز جديد، والنظام الجديد الموسّع لدوري أبطال أوروبا الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الاثنين، ليس حلا.

وقال "إذا استمر وجودنا في دوري الأبطال فسيكون الاهتمام أقل وأقل، ثم ينتهي الأمر. الشكل الجديد الذي يبدأ في 2024 سخيف.. في 2024 سنكون جميعا في عداد الأموات".

وأضاف متحدثا عن الخسائر المزعومة للأندية الكبرى "خسرنا معا 5 مليارات (يورو). في موسمين خسر ريال مدريد 400 مليون".

وتابع "عندما لا يكون لديك دخل غير التلفزيون، فأنت تقول إن الحل هو تقديم مباريات أكثر جاذبية يمكن للجماهير من جميع أنحاء العالم مشاهدتها في وجود كل الأندية الكبرى، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه إذا امتلكنا دوري السوبر بدلا من دوري أبطال أوروبا، فسنكون قادرين على تقليل خسائرنا".

وخرج بيريز بسلسلة من المقترحات الجديدة خلال المقابلة التي استمرت ساعتين تقريبا، واقترح تقليل مدة مباريات كرة القدم لتصبح أكثر جاذبية، وتعهد بوجود تحكيم أفضل ونظام فيديو أفضل في الدوري الجديد.

كما هاجم رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين، الذي شن هو الآخر هجوما غاضبا على الدوري الجديد في وقت سابق من يوم الاثنين، لكنه قال إن الأندية المنشقة ستستنفد كل سبل الحوار قبل بدء الدوري الجديد في أغسطس/آب على الأرجح.

وقال "إذا توصلنا لاتفاق مع اليويفا فنحن نرغب في البدء في أغسطس/آب، إذا لم يحدث ذلك، يمكننا الانتظار لمدة عام".

وأثارت هذه الخطوة إدانة واسعة النطاق في الرياضة والمجتمع، لكن بيريز تجاهل الانتقادات وألقى الضوء على احتمالية إقامة المزيد من المباريات الكبرى.

وأضاف "ما الأكثر جاذبية؟ اللعب مع الفرق الكبرى والتنافسية من أجل توليد المزيد من الموارد".

وختم "هذه ليست بطولة للأغنياء، إنه دوري لإنقاذ كرة القدم".