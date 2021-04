بداية النهاية.. تشلسي ومانشستر سيتي أول المنسحبين من دوري السوبر الانفصالي

يبدو أن رحلة بطولة دوري السوبر الأوروبي الانفصالي لن تعمر طويلا مع بوادر نهاية التجربة في مهدها، بتوالي الأخبار عن استعداد فرق للانسحاب من هذه البطولة، والبداية من بريطانيا -مهد كرة القدم – وتحديدا من تشلسي ومانشستر سيتي.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) إن تشلسي بدأ تجهيز الوثائق اللازمة لطلب الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وجاء ذلك بالتزامن مع تجمع العشرات من مشجعي الفريق خارج ملعب ستامفورد بريدج، قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Manchester City have withdrawn from the European Super League.

Chelsea are also preparing documentation to request withdrawing from the European Super League.

— BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2021