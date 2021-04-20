بداية النهاية.. تشلسي ومانشستر سيتي أول المنسحبين من دوري السوبر الانفصالي

يبدو أن رحلة بطولة دوري السوبر الأوروبي الانفصالي لن تعمر طويلا مع بوادر نهاية التجربة في مهدها، بتوالي الأخبار عن استعداد فرق للانسحاب من هذه البطولة، والبداية من بريطانيا -مهد كرة القدم – وتحديدا من تشلسي ومانشستر سيتي.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) إن تشلسي بدأ تجهيز الوثائق اللازمة لطلب الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وجاء ذلك بالتزامن مع تجمع العشرات من مشجعي الفريق خارج ملعب ستامفورد بريدج، قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Manchester City have withdrawn from the European Super League. Chelsea are also preparing documentation to request withdrawing from the European Super League. More to follow ⤵#bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2021

وقدّم إد وودورد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد استقالته من منصبه، وتحدثت تقارير صحفية عن استقالة مرتقبة لرئيس نادي يوفنتوس أندريا أنيلي، بسبب ردود الفعل الرافضة للبطولة الجديدة.

من جانبه، أعلن نادي برشلونة الإسباني أن القرار النهائي بخصوص المشاركة في دوري السوبر الأوروبي سيخضع لتصويت المنخرطين، في حال استمرت فكرة إقامة المسابقة.

وقالت محطة "تي في3" التلفزيونية الكتالونية إن العقد الذي وقعه رئيس برشلونة جوان لابورتا مع 11 ناديا مؤسسا آخر يتضمن بندا يسمح للنادي بالتراجع عن الاتفاق في حال عدم موافقة أعضائه.

وأكدت مصادر إعلامية أن الأندية المؤسسة للبطولة الجديدة تعقد اجتماعا عاجلا الليلة من أجل مناقشة مستقبل المسابقة.

وجاءت هذه الأخبار بعد أقل من يومين الإعلان الرسمي عن إطلاق البطولة بمشاركة 12 فريقا مؤسسا، وهي الخطوة التي رفضت من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) وكل الاتحادات المحلية في أوروبا.