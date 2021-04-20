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بث مباريات دوري السوبر.. فيسبوك وأمازون وسكاي سبورتس تتنصل

20/4/2021

قالت فيسبوك أمس الاثنين إنها ليست منخرطة في محادثات مع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم الجديد من أجل الحصول على حقوق بث مبارياته، بينما قال مصدر على صلة بالأمر إن أمازون ليست أيضا منخرطة في محادثات مع المسابقة الجديدة.

وذكرت "فايننشال تايمز" -في وقت سابق- أن منظمي دوري السوبر عقدوا محادثات مع شركات مثل أمازون وفيسبوك ووالت ديزني وسكاي من أجل إبرام صفقات تستهدف زيادة الإيرادات السنوية إلى 4 مليارات يورو في العام.

وفي بيان أمس الاثنين، قالت "سكاي سبورتس" المملوكة لكومكاست إنها ليست مشتركة في أي محادثات مع دوري السوبر.

وفي ديسمبر/كانون الأول، حصلت أمازون على حقوق حصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في إيطاليا عبر منصتها "أمازون فيديو".

المصدر : وكالات

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