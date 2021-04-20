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كرة قدم

الجماهير مستهلكون والبطولات مجرد سلع.. هجوم صاعق من رئيس "يويفا" على دوري السوبر

سيفرين: كرة القدم ملك للجميع لأنها جزء من تراثنا (رويترز)
سيفرين: كرة القدم ملك للجميع لأنها جزء من تراثنا (رويترز)
20/4/2021

اتهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكساندر سيفرين، الأندية الـ12 التي شكلت بطولة دوري السوبر الأوروبي، بنسيان تاريخ اللعبة وخيانة الجماهير.

وقال سيفرين -في كلمة مطولة في افتتاح كونغرس "اليويفا"- إن "الأنانية حلت محل التضامن، والمال أصبح أهم من المجد، والطمع بات أهم من الولاء، والأرباح أكثر أهمية من العاطفة".

وأضاف: "بالنسبة للبعض، أصبحت الجماهير مستهلكين وعملاء، وأصبحت البطولات مجرد سلع".

وتابع: "كرة القدم ملك للجميع لأنها جزء من تراثنا، احترام التاريخ واحترام التقاليد والآخرين، أعتقد أن هذا يعني شيئا ما".

ورغم ذلك، فإن سيفرين -الذي يستهدف بصفة خاصة ملاك الأندية الإنجليزية الستة- قال إن على الأندية أن تعلم أنها ارتكبت "خطأ فادحا"، لكن هناك وقت لإصلاح هذا الخطأ، على حد تعبيره.

المصدر : وكالات

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