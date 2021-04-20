الجماهير مستهلكون والبطولات مجرد سلع.. هجوم صاعق من رئيس "يويفا" على دوري السوبر

أبدى الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني معارضتهما لإعلان بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، بينما عبرت روابط مشجعي الأندية الإنجليزية عن إدانتها ورفضها البطولة الجديدة.
اتهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكساندر سيفرين، الأندية الـ12 التي شكلت بطولة دوري السوبر الأوروبي، بنسيان تاريخ اللعبة وخيانة الجماهير.
وقال سيفرين -في كلمة مطولة في افتتاح كونغرس "اليويفا"- إن "الأنانية حلت محل التضامن، والمال أصبح أهم من المجد، والطمع بات أهم من الولاء، والأرباح أكثر أهمية من العاطفة".
وأضاف: "بالنسبة للبعض، أصبحت الجماهير مستهلكين وعملاء، وأصبحت البطولات مجرد سلع".
وتابع: "كرة القدم ملك للجميع لأنها جزء من تراثنا، احترام التاريخ واحترام التقاليد والآخرين، أعتقد أن هذا يعني شيئا ما".
ورغم ذلك، فإن سيفرين -الذي يستهدف بصفة خاصة ملاك الأندية الإنجليزية الستة- قال إن على الأندية أن تعلم أنها ارتكبت "خطأ فادحا"، لكن هناك وقت لإصلاح هذا الخطأ، على حد تعبيره.