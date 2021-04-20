إما أن تكون داخل النظام أو خارجه.. إنفانتينو يحذّر القائمين على دوري السوبر

أبلغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، 12 ناديا أعلنوا رغبتهم في إنشاء دوري السوبر الأوروبي، بأنهم لا يمكن أن يبقوا "نصفا في الداخل ونصفا في الخارج"، فيما يتعلق بالارتباط بنظام

كرة القدم الحالي، ويجب على إداراتهم مواجهة واقع قراراتها.

ويرغب ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس -ضمن عدة أندية أخرى- في إنشاء دوري السوبر، لكن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) حذّر من منعهم من المشاركة في المسابقات المحلية والدولية لإيقاف هذه الخطط.

وقال إنفانتينو -في المؤتمر السنوي لليويفا في سويسرا اليوم الثلاثاء- إنه "إذا اختار البعض أن يسلك طريقه، فعليه التعايش مع قراره وتحمل مسؤوليته، وهذا يعني بوضوح إما أن تكون داخل النظام أو خارجه. لا يمكن أن تبقى نصفا في الداخل ونصفا في الخارج. هذا يجب أن يكون واضحا تماما".

وتأتي تعليقات إنفانتينو بعدما طلب مسؤولو دوري السوبر أمس الاثنين، عقد مباحثات مع "اليويفا" و"الفيفا" بشأن موقع البطولة الجديدة من نظام كرة القدم.

وكرر رئيس الفيفا -وهو الأمين العام السابق في اليويفا- معارضته لمشروع دوري السوبر.

وقال إنفانتينو "لا يمكننا إلا أن نرفض بشدة إقامة دوري السوبر، وهي بطولة مغلقة وانفصالية عن المؤسسات الحالية. لا يوجد شك في رفض الفيفا للأمر. دعمنا الكامل لليويفا".

وأضاف "نأمل أن تعود كل الأمور إلى سياقها، وأن تتم تسوية كافة الأمور، لكن أن يحدث ذلك دائما باحترام وبتضامن، ومع الأخذ في الاعتبار مصالح كرة القدم الوطنية والأوروبية والعالمية".