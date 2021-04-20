البث الحي
كرة قدم

إما أن تكون داخل النظام أو خارجه.. إنفانتينو يحذّر القائمين على دوري السوبر

إنفانتينو: لا يمكننا إلا أن نرفض بشدة إقامة دوري السوبر وهي بطولة مغلقة وانفصالية عن المؤسسات الحالية (رويترز)
إنفانتينو: لا يمكننا إلا أن نرفض بشدة إقامة دوري السوبر وهي بطولة مغلقة وانفصالية عن المؤسسات الحالية (رويترز)
20/4/2021

أبلغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، 12 ناديا أعلنوا رغبتهم في إنشاء دوري السوبر الأوروبي، بأنهم لا يمكن أن يبقوا "نصفا في الداخل ونصفا في الخارج"، فيما يتعلق بالارتباط بنظام
كرة القدم الحالي، ويجب على إداراتهم مواجهة واقع قراراتها.

ويرغب ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس -ضمن عدة أندية أخرى- في إنشاء دوري السوبر، لكن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) حذّر من منعهم من المشاركة في المسابقات المحلية والدولية لإيقاف هذه الخطط.

وقال إنفانتينو -في المؤتمر السنوي لليويفا في سويسرا اليوم الثلاثاء- إنه "إذا اختار البعض أن يسلك طريقه، فعليه التعايش مع قراره وتحمل مسؤوليته، وهذا يعني بوضوح إما أن تكون داخل النظام أو خارجه. لا يمكن أن تبقى نصفا في الداخل ونصفا في الخارج. هذا يجب أن يكون واضحا تماما".

وتأتي تعليقات إنفانتينو بعدما طلب مسؤولو دوري السوبر أمس الاثنين، عقد مباحثات مع "اليويفا" و"الفيفا" بشأن موقع البطولة الجديدة من نظام كرة القدم.

وكرر رئيس الفيفا -وهو الأمين العام السابق في اليويفا- معارضته لمشروع دوري السوبر.

وقال إنفانتينو "لا يمكننا إلا أن نرفض بشدة إقامة دوري السوبر، وهي بطولة مغلقة وانفصالية عن المؤسسات الحالية. لا يوجد شك في رفض الفيفا للأمر. دعمنا الكامل لليويفا".

وأضاف "نأمل أن تعود كل الأمور إلى سياقها، وأن تتم تسوية كافة الأمور، لكن أن يحدث ذلك دائما باحترام وبتضامن، ومع الأخذ في الاعتبار مصالح كرة القدم الوطنية والأوروبية والعالمية".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أرقام فلكية بدوري السوبر الأوروبي الانفصالي.. الميزانية 3.5 مليارات يورو و400 مليون للبطل

تكشفت حقائق مثيرة عن سر تمسك الأندية الأوروبية الكبرى بإقامة دوري السوبر الانفصالي الذي أعلن 12 ناديا عن تأسيسه الليلة الماضية، وأبرزها حصول الأندية على أكثر من 3 أضعاف عائداتها بدوري أبطال أوروبا.

دوري السوبر ليس للأغنياء بل لإنقاذ كرة القدم.. تصريحات نارية لبيريز رئيس ريال مدريد

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اليوم الاثنين إن القرار المثير للجدل بإنشاء دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، اتخذ “لإنقاذ كرة القدم”، وكان مدفوعا في جزء منه “بعدم اهتمام الشباب” باللعبة.

المزيد من كرة قدم

رغم الضربات المتلاحقة.. دوري السوبر الأوروبي لم يقر بالهزيمة بعد

يرى النقاد أن حلم دوري السوبر قد انهار وانتهت آمال أندية الصفوة في الحصول على المزيد من الإيرادات (الأناضول)

فلورنتينو بيريز.. لماذا يجلس هنا؟

بيريز أبرز الوجوه التي تقف خلف بطولة دوري السوبر الأوروبي (غيتي)

بداية النهاية.. تشلسي ومانشستر سيتي أول المنسحبين من دوري السوبر الانفصالي

مشجعون لتشلسي تجمعوا للتعبير عن رفضهم للبطولة الجديدة (غيتي)

ريان مايسون.. 14 لوحا معدنيا في جمجمة أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي

لحظة إصابة مايسون (وسط) التي تسببت باعتزاله كرة القدم بعد عملية جراحية لثتبيت 14 لوحا معدنيا في جمجمته (غيتي)
الأكثر قراءة

إدريس ديبي مارشال تشاد القتيل

إدريس ديبي أمضى 30 عاما في حكم تشاد وقُتل وعمره 69 عاما (الأوروبية-أرشيف)

8 أسئلة توضح الدور الذي يشغله الدروز في الجيش الإسرائيلي ومصير “حلف الدم”

جنود إسرائيليون يستريحون أثناء التدريب في الجولان السوري المحتل (وكالة الأنباء الأوروبية)

بعد مقتل رئيس تشاد.. حركات مسلحة تتقدم نحو العاصمة ودعوات دولية لاحترام الدستور

قوات من الجيش والشرطة في شوارع العاصمة نجامينا بعد مقتل ديبي (الأوروبية)

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك