شاهد.. طرد لاعب برازيلي بعد 17 ثانية من بداية المباراة

شهدت كرة القدم البرازيلية واحدة من أسرع حالات الطرد بتاريخها أمس الخميس عندما طُرد كايو ويلكر بعد 17 ثانية في مباراة كأس منطقة نوردست بين بوتافوغو وتريزي.

وتدخل ويلكر بقدمه على رأس أحد مدافعي تريزي بعد مرور 8 ثوان، واحتاج الحكم إلى وقت طويل لإشهار البطاقة الحمراء.

Ka…. kaio? 😳 O Clássico Tradição já começou com EXPULSÃO nos primeiros segundos! pic.twitter.com/S4OdnUU5X0 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 1, 2021

وفاز تريزي 1-0 بفضل هدف في الشوط الثاني.

وكان ستيفن جيرارد لاعب ليفربول طُرد بعد 38 ثانية أمام مانشستر يونايتد، في إحدى أسرع حالات الطرد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي إيطاليا طُرد جوسيبي لورينتسو لاعب بولونيا بعد 10 ثوان عقب تدخل على أحد لاعبي بارما في 1990.