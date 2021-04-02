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شاهد.. طرد لاعب برازيلي بعد 17 ثانية من بداية المباراة

البطاقة أُشهرت بسبب تدخل عنيف حدث بعد 8 ثوان فقط من انطلاق المباراة (غيتي)
البطاقة أُشهرت بسبب تدخل عنيف حدث بعد 8 ثوان فقط من انطلاق المباراة (غيتي)
2/4/2021

شهدت كرة القدم البرازيلية واحدة من أسرع حالات الطرد بتاريخها أمس الخميس عندما طُرد كايو ويلكر بعد 17 ثانية في مباراة كأس منطقة نوردست بين بوتافوغو وتريزي.

وتدخل ويلكر بقدمه على رأس أحد مدافعي تريزي بعد مرور 8 ثوان، واحتاج الحكم إلى وقت طويل لإشهار البطاقة الحمراء.

وفاز تريزي 1-0 بفضل هدف في الشوط الثاني.

وكان ستيفن جيرارد لاعب ليفربول طُرد بعد 38 ثانية أمام مانشستر يونايتد، في إحدى أسرع حالات الطرد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي إيطاليا طُرد جوسيبي لورينتسو لاعب بولونيا بعد 10 ثوان عقب تدخل على أحد لاعبي بارما في 1990.

المصدر : رويترز

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