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شاهد.. السجن 15 شهرا لحكم بسبب ركلة جزاء وهمية

الحكم عوقب بالحرمان من تولي أي منصب في كرة القدم لمدة 10 سنوات (رويترز)
الحكم عوقب بالحرمان من تولي أي منصب في كرة القدم لمدة 10 سنوات (رويترز)
2/4/2021

قضت محكمة في صربيا بسجن الحكم سيرجان أوبرادوفيتش لمدة 15 شهرا بسبب احتساب ركلة جزاء وهمية في مباراة سابقة بالدوري المحلي.

وقضت المحكمة العليا في مدينة "نوفي ساد" بفرض عقوبة السجن على الحكم أوبرادوفيتش، وبذلك تضاف إلى عقوبة الإيقاف 10 سنوات وحرمانه من شغل أي منصب في مجال كرة القدم.

وارتكب الحكم أوبرادوفيتش الخطأ الفادح في المباراة التي جمعت سبارتاك سوبوتيتسا ضد رادنيكي نيس في دوري الدرجة الأولى في صربيا خلال مايو/أيار 2018.

وكانت المباراة حاسمة لبطاقة التأهل للدوري الأوروبي، وانتهت بفوز سوبوتيتسا بهدفين، من بينهما هدف من ركلة جزاء وهمية احتسبها الحكم بداعي وجود لمسة يد أظهرت لقطات الإعادة أنها لم تكن موجودة.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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