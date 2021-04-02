شاهد.. السجن 15 شهرا لحكم بسبب ركلة جزاء وهمية

قضت محكمة في صربيا بسجن الحكم سيرجان أوبرادوفيتش لمدة 15 شهرا بسبب احتساب ركلة جزاء وهمية في مباراة سابقة بالدوري المحلي.

وقضت المحكمة العليا في مدينة "نوفي ساد" بفرض عقوبة السجن على الحكم أوبرادوفيتش، وبذلك تضاف إلى عقوبة الإيقاف 10 سنوات وحرمانه من شغل أي منصب في مجال كرة القدم.

وارتكب الحكم أوبرادوفيتش الخطأ الفادح في المباراة التي جمعت سبارتاك سوبوتيتسا ضد رادنيكي نيس في دوري الدرجة الأولى في صربيا خلال مايو/أيار 2018.

¡INSÓLITO! 🎥 | El árbitro Srdjan Obradovic fue arrestado por marcar un penal inexistente en el juego Spartak Subotica ante Radnicki Nis en Serbia. El Subotica ocupaba ganar para acceder a la Europa League, el central fue acusado de ayudar al equipo local que terminó ganando 2-0 pic.twitter.com/4mTmaYNg3l — Deportes TVC (@DeportesTVC) May 15, 2018

وكانت المباراة حاسمة لبطاقة التأهل للدوري الأوروبي، وانتهت بفوز سوبوتيتسا بهدفين، من بينهما هدف من ركلة جزاء وهمية احتسبها الحكم بداعي وجود لمسة يد أظهرت لقطات الإعادة أنها لم تكن موجودة.