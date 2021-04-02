الأسئلة تطاردهما.. زيدان وتوخيل يردان على التعاقد مع هالاند

رفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وتوماس توخيل مدرب تشلسي التعليق على إمكانية تعاقد ناديهما مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني الذي تتصارع على التعاقد معه معظم الأندية الأوروبية الكبرى.

وأصبح المهاجم النرويجي الشاب هالاند البالغ 20 عاما أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا بعد تألقه هذا الموسم.

وقال زيدان "لن أخوض في هذه الأشياء. وما يهمنا هو التركيز على مباراة الغد. لقد سئمت من قول ذلك، وإذا سألتني عن لاعب ليس في فريقي، فسأجيب بالطريقة نفسها. إنني أركز على ما نقوم به ونصب كامل تفكيرنا على مباراة الغد".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زيدان اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي افتراضي قبل مواجهة إيبار، غدا السبت، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتم نشره على الموقع الرسمي للنادي.

👔🎙️ #زيدان: “نحن سعداء للعودة إلى المنافسة. ونعلم أننا في المراحل الأخيرة وكل المبارايات تعد مهمة. تبقى 15 مباراة نهائية وما نطمح له هو الوصول إلى النهائي. تعتبر مباراة الغد حاسمة ونعلم جيدا من هو الفريق الذي سنواجهه، وهو قادم ليعطي كل ما لديه. ونحن مركزون بقوة في هذه المباراة.“ pic.twitter.com/VHsv1Y6T1B — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 2, 2021

وقال زيدان "سعداء بالعودة إلى المنافسة، وهذا أهم شيء. نحن ندخل الآن في المرحلة النهائية وجميع المباريات مهمة. إن أمامنا 15 مباراة، هي 15 مباراة نهائية، وما نريده هو المضي قدما نحو النهاية وسنبدأ مع مباراة الغد".

وأضاف "ستكون مباراة مهمة، ضد منافس سيأتي إلى هنا لتقديم أفضل ما لديه. وعلينا التفكير في مباراة الغد فقط. هذه هي المرحلة الأخيرة من الموسم بالنسبة لنا وكل ما نفعله سيكون مهما".

وعن إصابة سيرجيو راموس قال "إصابة راموس ليست مسؤولية أحد، لا المنتخب ولا ريال مدريد. هذه هي كرة القدم. وما نريده لسيرجيو هو أن يتعافى في أسرع وقت ممكن. نحن نعرف مدى مهارته، إنه القائد ويريد البقاء هنا إلى الأبد. آمل أن يتعافى سريعا".

وعن استمرار راموس مع الفريق، أكد زيدان "ما نريده هو أن يبقى هنا. إنه شعوري كمدرب بفضل كل ما يمثله كلاعب.. كل ما فعله وكل ما يمثله".

توخيل يرفض الرد

رفض توماس توخيل مدرب تشلسي الرد على تكهنات بشأن رغبة النادي في التعاقد مع إرلينغ هالاند أيضا أو سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بعد نهاية هذا الموسم.

وأعلن سيتي يوم الاثنين الماضي أن هدافه التاريخي أغويرو سيغادر النادي في نهاية الموسم عندما ينتهي تعاقده.

وقال توخيل الذي سبق له تدريب دورتموند للصحفيين اليوم الجمعة "لن أرد على هذا السؤال احتراما للاعب (هالاند) وبوروسيا دورتموند، فهناك ضجة كبيرة حول اللاعب ووكيل أعماله. ويبدو أن الأمر يتحول إلى سباق محموم بين الأندية للتعاقد معه.. إنه لاعب واعد لكنه لا يلعب معنا حاليا".

وأضاف "نُكِن أيضا احتراما كبيرا لمانشستر سيتي ولاعبه البارز سيرجيو أغويرو. إنه لاعب كبير لكننا ننافس في 3 مسابقات مع مانشستر سيتي لذا لن أتحدث عن لاعبهم".

وربطت تكهنات ثنائي الهجوم باحتمال الانتقال إلى تشلسي حيث ما يزال تيمو فيرنر يعاني أمام المرمى. وأهدر المهاجم فرصة ذهبية في خسارة ألمانيا 2-1 أمام مقدونيا الشمالية، لكن توخيل بدد أي شكوك حول مستوى اللاعب.

وقال توخيل "يسجل تيمو الأهداف منذ صغره ولم يتوقف أبدا. أدعوه لمواصلة الثقة في قدراته وسيعود حتما لهز الشباك".

وعبر توخيل عن سعادته بجاهزية كل المدافعين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم لكنه أضاف أن لاعب الوسط نغولو كانتي سيغيب عن مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال أمام بورتو الأسبوع المقبل بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية مع فرنسا.

وقال توخيل "أفكر بواقعية في مباراة العودة أمام بورتو. ربما يعود (كانتي) في الإياب أمام الفريق البرتغالي".