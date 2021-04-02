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ألقاها على الأرض.. بيع شارة قيادة رونالدو بـ 75 ألف دولار لعلاج طفل مريض

رونالدو يلقي شارة القيادة على الأرض (غيتي)
رونالدو يلقي شارة القيادة على الأرض (غيتي)
2/4/2021

اشترت شركة مراهنات شارة قيادة، ألقاها كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال غاضبا على الأرض بعدما قرر الحكم عدم احتساب هدف سجله أمام صربيا في تصفيات كأس العالم مطلع الأسبوع، في مزاد خيري للمساعدة في إجراء جراحة لطفل صربي لإنقاذ حياته.

وقالت شركة موتسارت الصربية في بيان اليوم الجمعة إنها دفعت 7.5 ملايين دينار (نحو 75 ألف دولار) لشراء الشارة التي احتفظ بها رجل إطفاء في ملعب رد ستار.

وأضافت "قررنا المشاركة في المزاد لأسباب إنسانية. الهدف هو مساعدة الطفل جافريلو ديورديفيتش، وكذلك زيادة الوعي بضرورة التكاتف في هذه المواقف".

وعرض الشرطي ديوردي فوكيسفيتش ورفاقه بإدارة الإطفاء في بلغراد الشارة للبيع في مزاد خيري لجمع أموال لعلاج طفل صربي يبلغ 6 أشهر يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.

وقال فوكيسفيتش لرويترز "انتابت نوبة غضب رونالدو وألقى الشارة فسقطت بجواري مباشرة".
وغادر رونالدو (36 عاما) الملعب غاضبا السبت الماضي قبل ثوان على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح، في نهاية مثيرة للجدل للمباراة ضد صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل 2-2.

وثار اللاعب في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا محاولته بعد أن تجاوزت خط المرمى، وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب في ظل عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد لمراجعة القرار.

وألقى رونالدو شارة القيادة أرضا قبل أن يغادر الملعب، ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوان على صفارة النهاية في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.

ويلجأ الكثير من المواطنين في صربيا إلى جمع أموال لأغراض خيرية عبر المزادات لمساعدة مرضى على العلاج بالخارج عندما يتعذر الحصول على علاج مناسب في البلاد.

وقال فوكيسفيتش إنه على أتم استعداد لبيع أي تذكارات يستطيع جمعها من اللاعبين لمساعدة والدي ديورديفيتش على جمع 2.5 مليون يورو (2.94 مليون دولار) للعلاج.

وقال رجل الإطفاء "وافق الجميع على تخصيص أموال الشارة كلها لجافريلو".

وفي قرية كوميتش وسط صربيا، قالت نيفينا والدة جافريلو إن الأسرة تلقت حتى الآن تبرعات بنحو 500 ألف يورو.

وأضافت الأم أن أموال شارة رونالدو ستكون مساهمة كبيرة.

وقالت "لم نصدق أن بعض الأشخاص الذين لا يعرفوننا سيبيعون شارة القيادة في مزاد لمساعدة طفلنا".

المصدر : رويترز

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